NBA／杜蘭特第二戰缺陣 伊古達拉傷勢檢查無礙

2019-06-01 09:21 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



杜蘭特。 歐新社 分享 facebook

2019NBA總冠軍賽 賽程與賽況

衛冕軍總冠軍賽首戰踢館失利，但還不及著搬救兵。金州勇士主帥柯爾（Steve Kerr）明確表示，杜蘭特（Kevin Durant）第二戰仍會缺席，不過前役左小腿拉傷的伊古達拉（Andre Iguodala），經過MRI檢查後並無大礙，第二戰可望出賽。

杜蘭特是在5月9日西區四強賽第五戰拉傷右小腿，至今缺陣將近一個月，不過想看他復出還得再等等。

柯爾表示，所有人都抱著期望，但杜蘭特在第二戰的出賽機率微乎其微，「我可以這麼告訴大家，他今天並沒有參與練習，即便他不斷在進步當中，但要他周日（美國時間）出賽幾乎是不可能的事。」

柯爾還說，球團方針是當杜蘭特準備好出賽，他就會歸隊，並指出杜蘭特的傷勢情況比較棘手，過度急躁出賽恐怕後果不堪設想，「情況並不是像腳踝痠痛或者膝蓋痠痛，可以勉強硬撐。一旦小腿再度受傷，他可能整季報銷。所以當他能打時就會上場，這是我們的原則。」

杜蘭特至今僅有單獨一對一訓練，還未參加完整球隊訓練，勇士隊也每日評估他的復元情況，盼他在接下來幾天內能提升訓練量。

柯爾也談到，杜蘭特復出後或許會視他情況，在出賽時間有所限制，畢竟多達將近一個月未出賽，「但我們只能拭目以待，我和物理治療師瑟拉布尼（Rick Celebrini）將會討論出賽時間等等細節。」