NBA／輸球又傷伊古達拉 柯爾：防守有夠糟

2019-05-31 12:39 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



伊古達拉。 路透 分享 facebook 衛冕軍金州勇士今天在總冠軍賽首場比賽遭到多倫多暴龍重砲轟炸，最終不僅以9分差距吞下敗仗，還在末節傷了精神領袖伊古達拉（Andre Iguodala），勇士主帥柯爾（Steve Kerr）賽後表示，球隊在本場比賽的防守表現相當糟糕，成為輸球最大原因。

勇士今天不僅進攻端表現有失水準，上半場命中率僅有3成57，防守端還遭到暴龍席亞康（Pascal Siakam）、雷納德（Kawhi Leonard）領軍轟炸，甚至連上一輪手感不佳的格林（Danny Green）都加入砲轟行列，讓勇士在防不勝防。

勇士主帥柯爾表示，球隊今天在攻守轉換上的表現相當糟糕，讓對手快攻分數就拿下24分，且團隊還發生了高達17次失誤，成為輸球的兩大主因。

不過對於今天剛復出出賽8分鐘的卡珍斯（DeMarcus Cousins），柯爾則強調滿意他的表現，「他有一些不錯的傳球，讓我們可以圍繞他打一些進攻戰術，在缺席了6周賽事的情況下他確實還需要做一些調整，尤其是在總冠軍賽上面對一支速度極快的球隊，我認為他的表現已經算不錯了。」

今天賽前柯爾也透露，球隊明星前鋒杜蘭特（Kevin Durant）可能會連續缺陣冠軍賽頭兩場比賽，對於在首戰輸球後是否會改變計劃，他則保守應答，「如果他能上場那會很好，但他如果無法上場我們也還有足夠的球員，我們會讓健康的球員登場，而伊古達拉我認為他不會有太大問題，但仍要等待明天檢查結果。」