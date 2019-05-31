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NBA／老經驗勇士柯瑞34分 首戰仍不敵菜鳥暴龍

NBA總冠軍G1／席亞康32分一路打勇士 暴龍118:109奪歷史首勝

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NBA焦點球員- Kawhi Leonard (5月31日)焦點球員- Pascal Siakam (5月31日)

NBA／老經驗勇士柯瑞34分 首戰仍不敵菜鳥暴龍

2019-05-31 11:46聯合報 記者劉肇育╱即時報導

柯瑞(右)全場攻下最高34分。 路透
柯瑞(右)全場攻下最高34分。 路透
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NBA總冠軍賽今天在多倫多點燃戰火，地主暴龍在前鋒席亞康（Pascal Siakam）全場進帳32分8籃板5助攻領軍下，加上雷納德（Kawhi Leonard）與小加索（Marc Gasol）得分都在20分以上，終場以118：109擊敗金州勇士，在7戰4勝制系列賽率先開胡。

衛冕軍勇士今天作客暴龍主場，賽前主帥柯爾（Steve Kerr）談到球隊兩名明星先發球員的傷勢狀況，其中中鋒卡珍斯（DeMarcus Cousins）確定出賽，而隨隊出征的杜蘭特（Kevin Durant）則可能連續缺席前兩戰賽事。

仍無法以完整陣容應戰的情況下，勇士在上半場陷入熄火的困境，命中率僅有3成57；反觀暴龍一開賽就在格林（Danny Green）、雷納德和小加索接連飆進三分球後取得領先。

不過暴龍手感最火燙的卻是來自喀麥隆的前鋒席亞康，他在第三節面對勇士的反撲，單節進帳暴龍團隊得分近半的14分，幫助暴龍在前三節打完保有7分的領先優勢。

末節勇士一度在傑雷科（Jonas Jerebko）投進三分球、卡珍斯兩罰一中後追到3分差距，不過關鍵時刻席亞康再度挺身而出連拿4分，並且助攻給上個系列賽手感不佳的格林，讓他投進個人本場比賽第三顆三分球，助暴龍取得12分領先優勢。

勇士在比賽最後一分半鐘靠著柯瑞的三次罰球追到7分差距，但回頭又遭到席亞康與羅瑞（Kyle Lowry）連拿5分而澆熄反撲氣焰，終場暴龍就以9分差距搶下系列賽首勝。

暴龍以席亞康32分表現最佳，雷納德23分8籃板5助攻、小加索20分7籃板；勇士則是以柯瑞的34分最亮眼，格林（Draymond Green）則有10分10籃板10助攻的大三元演出，復出的卡珍斯上場8分鐘，拿下3分2助攻2抄截。

暴龍勇士格林
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