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NBA／爭睹暴龍拚戰總冠軍賽 多倫多全城沸騰

2019-05-31 09:58中央社 多倫多30日專電

多倫多球迷熱情支持暴龍隊。 美聯社
多倫多球迷熱情支持暴龍隊。 美聯社
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美國職籃NBA暴龍隊成軍25年首度打進總冠軍賽，加拿大球迷狂喜。為迎接今晚多倫多首場迎戰金州勇士隊，多倫多更是全城沸騰。甚至有球迷自台灣專程買機票趕來看這歷史一戰。

多倫多暴龍隊拿下東區冠軍，不僅打破暴龍隊隊史，也創下NBA有史以來第一次在非美國地區進行總冠軍賽的歷史紀錄。為了爭睹暴龍隊與金州NBA總冠軍第一場爭霸賽，多倫多全城上下人人都在討論今晚去哪裡看球。

多倫多主場豐業銀行體育場（Scotiabank Arena）外的大型電視牆區域「侏羅紀公園」（Jurassic Park），是買不到或買不下球票的球迷看球首選。早自清晨4時就開始有人在場外排隊，為的就是要搶到絕佳看球位置。

在加拿大各地球迷湧進多倫多，準備迎接這場破天荒的球賽之際，28日臨時買機票從台灣經舊金山轉機，於昨天飛抵多倫多的球迷張玉明，專程捧場的瘋狂程度堪稱「超級NBA球迷」。

今年即將滿70歲的張玉明，在定居多倫多的女兒施倩如陪同下，選擇在體育場內附設餐廳與大家一起看電視直播球賽，親身感受在多倫多直賽事氣氛的熱情。

她在賽前接受中央社訪問時，興奮不已地表示，早自50多年前、從初中開始就在打籃球，以前還曾代表嘉義市籃球隊出外比賽。眼看自己一直都很喜歡的暴龍隊這麼不簡單地打進總決賽，她說，「當然要來囉！」

張玉明說，她2年前來多倫多看女兒時，走在多倫多，人不太多。這一次明顯感覺到街道上人群川流不息，整個城市好像在「沸騰」。

除了多倫多「侏羅紀公園」超大電視牆以及全城各大小餐廳都直播比賽外，加拿大全國有33家電影院同步直播，提供全國各地球迷另類電視牆。

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