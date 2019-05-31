NBA／加入鵜鶘有譜 狀元熱門威廉森與經紀簽約

2019-05-31 09:53 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



狀元熱門人選威廉森。 美聯社 分享 facebook 杜克大學選秀狀元熱門人選威廉森（Zion Williamson）在日前紐奧良鵜鶘獲得狀元籤後，一度傳出可能決定重返校園，不過在今天他確定與CAA經紀公司完成簽約，也代表著他將會投入今年NBA選秀，並有很高的機率投身鵜鶘懷抱。

身為今年選秀會最受關注的球員，威廉森的一舉一動都關係著今年選秀前三順位結果，在日前傳出他對於手握狀元籤的鵜鶘感到興致缺缺，並可能選擇重返校園後，今天「CAA運動」經紀公司宣布，威廉森已確定加入旗下，而根據NBA選秀規定，大學球員如與經紀人簽約，將自動失去重返大學比賽資格，這也代表著威廉森已不會再為杜克出賽。

CAA公司目前旗下擁有不少NBA球星經紀合約，而未來威廉森的經紀工作將將由布朗（Austin Brown）與莉莎（Lisa Joseph-Metelus ）負責，其中布朗目前負責的NBA球星包括了籃網羅素（DAngelo Russell）、金塊哈里斯（Gary Harris）、灰熊傑克森（Jaren Jackson）等人，而莉莎則與準名人堂球星韋德（Dwyane Wade）有長年合作關係。

對於威廉森加入CAA的決定，美國運動律師海特諾（Darren Heitner）指出，在NBA對於選秀球員合約都有相關規定的情況下，CAA將無法改變威廉森所獲得的第一份合約內容，不過他們將會協助威廉森場外代言與活動接洽。

其中最受關注得莫過於他的球鞋代言合約將獎落誰家，一般認為威廉森有機會獲得一份超越詹姆斯（LeBron James）與杜蘭特（Kevin Durant）的超級代言合約，「球鞋教父」瓦卡洛（Sonny Vaccaro）就認為合約價值可能接近1億美元，「這是它應該有的數字，但我並不能確定。」