NBA／傳不滿延長合約獎金 丹東尼終止與火箭談判

2019-05-31 09:30 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



火箭教頭丹東尼。 美聯社 分享 facebook 休士頓火箭在昨天傳出教練團與球員陣容可能在季後改組後，今天球隊總教練丹東尼（Mike D’Antoni）就先傳出已經停止與球隊的提前續約談判，不過在他的最後一季合約已經確定被球隊執行的情況下，他強調下賽季仍會帶著熱情繼續率領火箭大軍前行。

火箭在今年季後賽第二輪以2：4遭到勇士淘汰後，球團隨即展開全面性的檢討，老闆費爾提塔（Tilman Fertitta）更表示不排除在教練團與球員陣容上進行大幅度的異動，這也讓美國媒體臆測火箭全隊恐怕僅剩下「大鬍子」哈登（James Harden）一人為非賣品。

而與火箭仍有一年合約的主帥丹東尼，則是在今天傳出已經停止與球團的提前續約談判，他在接受「休士頓紀事報」訪問時說：「我們無法達成延長協議，但我的合約仍然存在，我會帶著熱情繼續執教，我很期待這一年，能夠完成一個偉大的賽季。」

據了解，火箭在這次談判過程中僅開出一份為期一年的延長合約，且合約中的大部分價值將取是決於火箭表現所頒發的獎金，讓丹東尼團隊對此興趣缺缺，雙方未能談妥延長合約，也代表著丹東尼在明年夏天將可能以無合約的狀態與聯盟任何一支球隊簽約。

對於這樣的處境，丹東尼強調並不會影響自己在執教上的心情，「這不會是個問題，我也不擔心這件事，我認為我們會打出一個很棒的賽季，下一步會怎樣就等到時候再說吧。」