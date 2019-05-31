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NBA／總冠軍賽今開戰 勇士客場拚開胡

2019-05-31 00:40聯合報 記者曾思儒／綜合外電報導

雷納德練習時將球傳出。 美聯社
雷納德練習時將球傳出。 美聯社
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ＮＢＡ總冠軍賽今天開戰，連五季闖總冠軍賽的衛冕軍勇士隊將碰隊史首度晉級最終舞台的暴龍隊，這也是「哈佛小子」林書豪總冠軍賽處女秀，八年前曾穿著勇士戰袍的他，昨天媒體日還分享了一則和勇士當家射手柯瑞有關的小故事。

二○一○到一一年球季曾和柯瑞同隊的林書豪分享，當年球隊無緣季後賽，最後一場例行賽前柯瑞又扭到腳踝，當時所有人都要柯瑞休息，不要帶風險上場，剛從發展聯盟回歸的林書豪也覺得「自己上場機會來了」；不料柯瑞仍決定帶傷上陣，最終出賽廿四分鐘貢獻十八分，助隊擊敗拓荒者隊。

「我不知道有多少ＮＢＡ球員會如此。」林書豪表示，他不會說帶傷上陣是聰明之舉，但這個小故事也展現柯瑞對比賽的熱情，「當你有個球員如此熱愛比賽又極具天賦，球隊自然會偉大。」

柯瑞練習時把玩籃球。 美聯社
柯瑞練習時把玩籃球。 美聯社
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柯瑞在連兩年總冠軍賽ＭＶＰ杜蘭特因傷缺陣下，和格林一起扛起衛冕軍，如今杜蘭特確定首戰再缺陣，柯瑞表示球隊要打得更聰明，避免陷入犯規麻煩，且雖是五年來第一度沒有主場優勢、總冠軍賽前兩戰是客場出賽，他也準備妥當，「我很喜歡球隊為第一戰準備好的能量。」

過去四年，勇士都率先在總冠軍賽開胡，不過四場比賽都是在自家甲骨文球場迎敵，今年換暴龍擁有主場優勢；暴龍當家球星雷納德賽前維持一貫沉著，他表示雖是總冠軍賽，仍是同樣的籃球賽，「五對五，兩個籃框，所以就是上場，努力奮戰。」

林書豪柯瑞勇士暴龍雷納德
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