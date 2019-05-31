親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
法網
林書豪專區
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑
運動筆記何信言老師的跑步小細節6-賽前吃麵包與米飯的差別要成功必來成功鎮跑馬拉松
健行筆記2019/05/25 奇萊主山單攻淡蘭古道——貂山古道及燦光寮古道
NBAAlonzo Mourning生涯好球精華Alonzo Mourning生涯十大好球

挑戰勇士霸業 雷納德能帶暴龍衝多遠？

2019-05-31 07:00林文

眾所期盼的本季最終決戰舞台在近五年最新鮮的對戰組合下揭開序幕，這是勇士五年來第五次打進總冠軍戰，準備挑戰三連霸王朝。而對手暴龍則是拿下詹姆斯盤踞了八年的東部寶座，隊史24年來首次闖進總決賽的新王者之師。光是這樣的對戰話題就超過近年最後老是在看勇士對戰騎士的戲碼，同時因為勇士近年的球星抱團組隊操作，造成聯盟生態失衡，累積許多看不慣的反勇士迷，也因此今年總冠軍賽有更多球迷關注。根據外媒統計，全美50個州僅3州支持勇士奪冠，還不包含暴龍所屬的加拿大國土。

雖然論決賽經驗、球星人數，衛冕軍勇士都佔了上風，外界預測大都皆一致看好勇士五到六場能擊退暴龍。但這種以小搏大的戲劇情節加上美國與加拿大領土的收視人口加乘，今年的收視率、冠軍潮帶來的周邊效應熱度應會超越以往。

擊退公鹿 暴龍聲勢不容小覷

暴龍從東部冠軍賽在不被看好的情況下，先是輸掉兩場，爾後竟在雷納德(Kawhi Leonard)如神一般的帶領下連殺四場，於多倫多主場高舉東部冠軍盃，這位被視為可能只是北境之國過水一季的頂級球星，卻替暴龍打下隊史新高度。媒體預測，甚至拉斯維加斯開賭盤認為雷納德季後離開加拿大，跑回溫暖加州選擇快艇的機率還是比較高，但暴龍最終若能一舉摘下冠軍盃，他在隊史新頁中的傳奇地位，加上球團、全加拿大球迷的引頸期盼，要留下來當北境之王似乎也無不可能。

馬刺主將雷納德在總冠軍賽前積極練兵，希望能繼2013-14球季拿下總冠軍賽MVP...
馬刺主將雷納德在總冠軍賽前積極練兵，希望能繼2013-14球季拿下總冠軍賽MVP後，再次率領球隊奪冠。 美聯社
分享

現階段對暴龍最大的優勢就是在於，總冠軍系列賽的主場優勢，以及沒有包袱的決鬥心態，還有勇士杜蘭特(Kevin Durant)不確定哪時歸隊的消息。

暴龍本季例行賽於明星賽前面對勇士取得2勝0敗的成績，其中客場還大勝20分，壓迫防守形成失誤，轉換快攻、以及籃板鞏固的優勢是暴龍先前的致勝之道。不過歷經到季後賽柯瑞(Stephen Curry)、格林(Draymond Green)打出總冠軍別的高端統治級表現，暴龍防守端要做到的換防、輪轉、對球壓迫，將更為嚴峻。

板凳調度與內線對位 暴龍決勝關鍵

暴龍若想貫徹整場的防守強度，一定要在決勝節前多多調度自家板凳軍，避免東區決賽前兩場最後主將氣力放盡的情節重演。范弗利特(Fred VanVleet)已在東部冠軍賽後三場以86%的三分外圍命中率，證明他正值生子後的運氣超旺。

鮑威爾(Norman Powell)有體能、有防守與進攻能量的二、三號球員也該大量使用，甚至點名到替補控球林書豪(Jeremy Lin)也應值得主帥諾斯(Nick Nurse)的青睞，上來組織、防守，掌控節奏，即便得分不見得有機會建功，相信林書豪的防守拚勁，不會讓人失望。

勇士戰力比公鹿更強大，季後賽經驗更是無人能比，暴龍想要逆境求生，板凳區一定要有些...
勇士戰力比公鹿更強大，季後賽經驗更是無人能比，暴龍想要逆境求生，板凳區一定要有些人能跳出來。 歐新社
分享

非洲大掃把伊巴卡(Serge Ibaka)的角色也將十分關鍵，面對到勇士大三元發動機格林的居中策應，伊巴卡的身高與封阻能力都略勝一籌，但是當進攻範圍在格林的策動中拉開之後，暴龍籃底下，以及遠邊的底角都須提防勇士的埋伏。

暴龍有小加索(Marc Gasol)，跟伊巴卡兩名攻守出色的內線球員，很可能成為全場最高大的球員，不論是高低為配合或是油漆區強龔，也許多製造勇士禁區壓力，可以拖慢勇士招牌的快速攻防轉換。

阻斷傳球路線 回應勇士的死亡五小

勇士缺少杜蘭特之後，死亡五小陣容依舊可怕的關鍵在於專打季後賽的老江湖伊古達拉(Andre Iguodala)幫助球隊將整體速度、傳球打得行雲流水。

暴龍的因應之道就是以雷納德、席亞康(Pascal Siakam)為首的雙箭頭，兩者防守範圍大，以此建立的輪轉防守，要想辦法去阻斷勇士傳球路線，至少得破壞對手攻擊節奏，如此較有機會不讓勇士人人都能打出防不勝防的全面開火。

進攻端方面，雷納德、席亞康兩人的運動能力適合讓暴龍教練團多創造錯位的戰術去執行。雷納德如機器人般的穩定供輸不在話下，最可怕的是他關鍵時刻渴望勝利的大心臟，與無解的中距離跳投。至於能否在經歷過系列賽之後，將雷納德的聲望推進到超級球星等級，肯定是暴龍能在總冠軍對戰中走多遠的關鍵。

暴龍不但需要雷納德(左)和席亞康(右)全力搶分，在防守上還要他們想盡辦法去破壞勇...
暴龍不但需要雷納德(左)和席亞康(右)全力搶分，在防守上還要他們想盡辦法去破壞勇士節奏，實在是任重而道遠。 歐新社
分享

席亞康6尺9吋的身材搭配強悍的衝搶籃板能力，與一條龍推進的帶球功夫，他將成為暴龍在雷納德之外的第二道活泉，面對勇士多數主力都能佔有身高優勢，不論轉身絕活還是靠著優異運動能力取分的機遇戰，席亞康的定位也會在系列賽中相當吃重。

主控小鋼炮羅瑞(Kyle Lowry)跟和狀態正值火熱高峰的柯瑞一較高下，一對一想必是很難守住柯瑞，面對到擋拆後，暴龍面臨提前一步做出全換防應對，盡量去降低柯瑞無差別自走砲的殺傷力。而羅瑞的優勢在於厚實的身軀與擅於碰撞的打法，肉搏戰去打點柯瑞製造犯規麻煩不失為一個選項。

如果是四年前暴龍後羅瑞(右)可能還有機會跟勇士後衛柯瑞(左)一較高下，但兩人近年...
如果是四年前暴龍後羅瑞(右)可能還有機會跟勇士後衛柯瑞(左)一較高下，但兩人近年來的衰退與進化造成差距越來越大，羅瑞在總冠軍賽可能會非常辛苦。 歐新社資料照片
分享

當勇士的杜蘭特一旦回歸，要面對到死神般的無解進攻，暴龍不得不端上最佳防守球員等級的雷納德硬碰硬，但也可能消耗掉自身進攻端的能量，但這是不得不碰面的對決，也是體現球星價值最直接快速的方式。

暴龍一步一腳印 隨時都在創造歷史

在杜蘭特確定回歸之前，暴龍得靠沉默的王牌雷納德繼續拿出非人般的主宰力，能搶先多贏一場是一場。

因為握有主場優勢，帶著全楓葉國，全美47州期盼的總冠軍賽新手暴龍，接下來在系列賽的每一戰都將成為歷史新頁。

與林文一起暢談籃球

閱讀更多林文的NBA專欄

暴龍勇士雷納德柯瑞

林文

Faith & Fever 超過十五個年頭，以不同形式熱愛著籃球，這回要用文字記錄感動，歡迎一同趣談籃球大小事。
金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 ➠

相關新聞

NBA／總冠軍賽今開戰 勇士客場拚開胡

2019-05-31 00:40

勇士vs.暴龍新戲碼 總冠軍戰9大看點分析

2019-05-30 19:53

2019NBA總冠軍賽 賽程與賽況

2019-05-27 13:02

NBA／強攻碰強守 勇士、暴龍如何拆招？

2019-05-30 19:09

NBA／勇者鬥惡龍 總冠軍賽各位置戰力解析

2019-05-30 19:02

NBA／勇士不只有三分 暴龍做好跑滿全場覺悟

2019-05-30 18:50

NBA／格林、雷納德誰防守好？ 席亞康妙答

2019-05-30 17:35

NBA／火箭有意釋出卡佩拉 傳獨行俠感興趣

2019-05-30 16:46

NBA／格林分享信念 ：我是最佳防守球員

2019-05-30 16:42

NBA／星二代連線 詹皇、閃電俠兒子高中當隊友

2019-05-30 16:10

NBA／場邊坐「很無聊」 暴龍搖擺人期待復出

2019-05-30 15:04

NBA／不怕德瑞克「踩線」 勇士秘密武器接招

2019-05-30 14:45

NBA／小詹皇、小韋德進同高中 皮朋之子也讀這

2019-05-30 14:44

NBA／與鵜鶘副總裁會談 傳AD賣我立場不動搖

2019-05-30 12:13

NBA／只留哈登重建？ 火箭恐掀換人潮

2019-05-30 11:37

NBA／未入選年度最佳陣容 湯普森：我很介意

2019-05-30 10:16

NBA／指傷影響表現 暴龍羅瑞：失去傳球手感

2019-05-30 09:52

NBA／列入首戰出賽名單 卡珍斯：竭盡所能

2019-05-30 09:20

勇士逆風飛翔更強 暴龍1400萬分之1的贏球方法

2019-05-30 07:00

勇者鬥惡龍出線 拓荒者該認命、公鹿好遺憾

2019-05-29 07:00

曾不受暴龍球迷歡迎 如今雷納德要為北境寫歷史

2019-05-29 07:00

信仰「魔球」的代價 三分狂潮的利與弊

2019-05-28 11:33

公鹿無法跟勇士相比 總冠軍賽暴龍得回到現實

2019-05-27 07:00

NBA 2019季後賽對戰表─東區

2019-05-26 11:14

NBA 2019季後賽對戰表─西區

2019-05-24 11:20

東區決賽最終診斷 字母哥將會找出突破點

2019-05-24 07:00

西區決賽落幕 另一個柯瑞正要起飛

2019-05-23 07:00

柯瑞、格林完全解放 勇士比2015、16年更瘋狂

2019-05-21 12:37

男高音對決重金屬樂團 林書豪能來點背景音效？

2019-05-16 07:00

雷納德絕殺之後 暴龍拼東決的三道關卡

2019-05-15 12:10

勇士贏拓荒者不難 但勇士很難輕鬆打

2019-05-15 07:00

丹東尼黔驢技窮 火箭該換總教練了

2019-05-13 07:00

浪花兄弟各掌半邊天 勇士擊落火箭關鍵4因素

2019-05-12 10:45

續命的主場生死戰 里拉德時間得提早開演

2019-05-10 07:00

SBL／富邦最佳耶誕大禮 賈西亞奪冠軍賽MVP

2019-05-09 21:51

矽谷金球對決常春藤魔球 勇士、火箭新世代比拚

2019-05-09 07:00

雷納德季後賽大驚奇 重現布萊恩顛峰時刻

2019-05-07 07:00

席亞康爆紅之路 喀麥隆內戰見真章

2019-05-02 07:00

火箭山窮水盡想翻身 莫忘手中還有一張好牌

2019-05-02 07:00
看更多

熱門文章

MLB／界外球直擊4歲球迷 小熊外野手當場爆淚

2019-05-30 10:25

NBA／柯瑞談林書豪 最欣賞他堅持不懈

2019-05-30 15:51

NBA／只留哈登重建？ 火箭恐掀換人潮

2019-05-30 11:37

NBA／未入選年度最佳陣容 湯普森：我很介意

2019-05-30 10:16

NBA／列入首戰出賽名單 卡珍斯：竭盡所能

2019-05-30 09:20

NBA／敬佩柯瑞熱愛比賽 林書豪透露小故事

2019-05-30 15:23

勇士vs.暴龍新戲碼 總冠軍戰9大看點分析

2019-05-30 19:53

NBA／勇士不只有三分 暴龍做好跑滿全場覺悟

2019-05-30 18:50

NBA／與鵜鶘副總裁會談 傳AD賣我立場不動搖

2019-05-30 12:13

NBA／火箭有意釋出卡佩拉 傳獨行俠感興趣

2019-05-30 16:46

NBA／指傷影響表現 暴龍羅瑞：失去傳球手感

2019-05-30 09:52

MLB／紐約媒體爆料 洋基可望下周簽凱柯

2019-05-30 08:20

NBA／格林分享信念 ：我是最佳防守球員

2019-05-30 16:42

NBA／不怕德瑞克「踩線」 勇士秘密武器接招

2019-05-30 14:45

MLB／一登板就搞定 李維拉賣車也當「終結者」

2019-05-30 07:59

NBA／星二代連線 詹皇、閃電俠兒子高中當隊友

2019-05-30 16:10

日職／王柏融全場坐板凳 清宮扛5棒轟3分砲

2019-05-30 20:21

NBA／最好的選擇！ 林書豪推薦杜蘭特去紐約

2019-05-30 17:19

NBA／場邊坐「很無聊」 暴龍搖擺人期待復出

2019-05-30 15:04

日職／王柏融未先發 五棒由清宮幸太郎取代

2019-05-30 16:33

12強賽／中華隊總教練 確定由洪一中出任

2019-05-30 14:26

12強賽／若非洪總帶兵 吳志揚曾擔心猿參賽態度

2019-05-30 15:28

日職／王柏融重返打擊排行榜 洋聯19火腿第4

2019-05-30 15:55

NBA／格林、雷納德誰防守好？ 席亞康妙答

2019-05-30 17:35

MLB／開球直擊攝影師 白襪女員工送蛋糕道歉

2019-05-30 09:49

MLB／哈波打擊回溫 打教：他最不努力的時刻

2019-05-30 17:50

中職／前洋投羅曼遇翻船事故 幸運保住一命

2019-05-30 11:32

法網／相隔3年 費德勒、納達爾攜手挺進第三輪

2019-05-30 11:00

NBA／強攻碰強守 勇士、暴龍如何拆招？

2019-05-30 19:09

12強賽／中職不斷勸進 選訓會前等到洪一中點頭

2019-05-30 14:53

12強賽／猿參賽無關教頭 領隊：中職主導沒問題

2019-05-30 17:44

WSBL／國泰女籃慶50周年 初代超短褲復古亮相

2019-05-30 19:54

MLB／ 怪奇受傷再一例 柯瑞亞按摩致肋骨斷掉

2019-05-30 18:13

NBA／勇者鬥惡龍 總冠軍賽各位置戰力解析

2019-05-30 19:02

NBA／總冠軍賽今開戰 勇士客場拚開胡

2019-05-31 00:40

法網／拚戰近2個半小時 謝淑薇無緣女單32強

2019-05-30 23:30

12強賽／中華隊6月中決定教練團 大名單7月出爐

2019-05-30 16:33

中職／暌違655天再開轟 林威廷滿貫砲屠獅落淚

2019-05-30 22:15

中職／鑼總、蔗總異口同聲 全力配合中華隊

2019-05-30 19:00

去年全聯盟最爛投手 靠三大轉變躍居前10強投

2019-05-31 07:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top