挑戰勇士霸業 雷納德能帶暴龍衝多遠？

眾所期盼的本季最終決戰舞台在近五年最新鮮的對戰組合下揭開序幕，這是勇士五年來第五次打進總冠軍戰，準備挑戰三連霸王朝。而對手暴龍則是拿下詹姆斯盤踞了八年的東部寶座，隊史24年來首次闖進總決賽的新王者之師。光是這樣的對戰話題就超過近年最後老是在看勇士對戰騎士的戲碼，同時因為勇士近年的球星抱團組隊操作，造成聯盟生態失衡，累積許多看不慣的反勇士迷，也因此今年總冠軍賽有更多球迷關注。根據外媒統計，全美50個州僅3州支持勇士奪冠，還不包含暴龍所屬的加拿大國土。

雖然論決賽經驗、球星人數，衛冕軍勇士都佔了上風，外界預測大都皆一致看好勇士五到六場能擊退暴龍。但這種以小搏大的戲劇情節加上美國與加拿大領土的收視人口加乘，今年的收視率、冠軍潮帶來的周邊效應熱度應會超越以往。

擊退公鹿 暴龍聲勢不容小覷

暴龍從東部冠軍賽在不被看好的情況下，先是輸掉兩場，爾後竟在雷納德(Kawhi Leonard)如神一般的帶領下連殺四場，於多倫多主場高舉東部冠軍盃，這位被視為可能只是北境之國過水一季的頂級球星，卻替暴龍打下隊史新高度。媒體預測，甚至拉斯維加斯開賭盤認為雷納德季後離開加拿大，跑回溫暖加州選擇快艇的機率還是比較高，但暴龍最終若能一舉摘下冠軍盃，他在隊史新頁中的傳奇地位，加上球團、全加拿大球迷的引頸期盼，要留下來當北境之王似乎也無不可能。

馬刺主將雷納德在總冠軍賽前積極練兵，希望能繼2013-14球季拿下總冠軍賽MVP後，再次率領球隊奪冠。 美聯社 分享 facebook

現階段對暴龍最大的優勢就是在於，總冠軍系列賽的主場優勢，以及沒有包袱的決鬥心態，還有勇士杜蘭特(Kevin Durant)不確定哪時歸隊的消息。

暴龍本季例行賽於明星賽前面對勇士取得2勝0敗的成績，其中客場還大勝20分，壓迫防守形成失誤，轉換快攻、以及籃板鞏固的優勢是暴龍先前的致勝之道。不過歷經到季後賽柯瑞(Stephen Curry)、格林(Draymond Green)打出總冠軍別的高端統治級表現，暴龍防守端要做到的換防、輪轉、對球壓迫，將更為嚴峻。

板凳調度與內線對位 暴龍決勝關鍵

暴龍若想貫徹整場的防守強度，一定要在決勝節前多多調度自家板凳軍，避免東區決賽前兩場最後主將氣力放盡的情節重演。范弗利特(Fred VanVleet)已在東部冠軍賽後三場以86%的三分外圍命中率，證明他正值生子後的運氣超旺。

鮑威爾(Norman Powell)有體能、有防守與進攻能量的二、三號球員也該大量使用，甚至點名到替補控球林書豪(Jeremy Lin)也應值得主帥諾斯(Nick Nurse)的青睞，上來組織、防守，掌控節奏，即便得分不見得有機會建功，相信林書豪的防守拚勁，不會讓人失望。

勇士戰力比公鹿更強大，季後賽經驗更是無人能比，暴龍想要逆境求生，板凳區一定要有些人能跳出來。 歐新社 分享 facebook

非洲大掃把伊巴卡(Serge Ibaka)的角色也將十分關鍵，面對到勇士大三元發動機格林的居中策應，伊巴卡的身高與封阻能力都略勝一籌，但是當進攻範圍在格林的策動中拉開之後，暴龍籃底下，以及遠邊的底角都須提防勇士的埋伏。

暴龍有小加索(Marc Gasol)，跟伊巴卡兩名攻守出色的內線球員，很可能成為全場最高大的球員，不論是高低為配合或是油漆區強龔，也許多製造勇士禁區壓力，可以拖慢勇士招牌的快速攻防轉換。

阻斷傳球路線 回應勇士的死亡五小

勇士缺少杜蘭特之後，死亡五小陣容依舊可怕的關鍵在於專打季後賽的老江湖伊古達拉(Andre Iguodala)幫助球隊將整體速度、傳球打得行雲流水。

暴龍的因應之道就是以雷納德、席亞康(Pascal Siakam)為首的雙箭頭，兩者防守範圍大，以此建立的輪轉防守，要想辦法去阻斷勇士傳球路線，至少得破壞對手攻擊節奏，如此較有機會不讓勇士人人都能打出防不勝防的全面開火。

進攻端方面，雷納德、席亞康兩人的運動能力適合讓暴龍教練團多創造錯位的戰術去執行。雷納德如機器人般的穩定供輸不在話下，最可怕的是他關鍵時刻渴望勝利的大心臟，與無解的中距離跳投。至於能否在經歷過系列賽之後，將雷納德的聲望推進到超級球星等級，肯定是暴龍能在總冠軍對戰中走多遠的關鍵。

暴龍不但需要雷納德(左)和席亞康(右)全力搶分，在防守上還要他們想盡辦法去破壞勇士節奏，實在是任重而道遠。 歐新社 分享 facebook

席亞康6尺9吋的身材搭配強悍的衝搶籃板能力，與一條龍推進的帶球功夫，他將成為暴龍在雷納德之外的第二道活泉，面對勇士多數主力都能佔有身高優勢，不論轉身絕活還是靠著優異運動能力取分的機遇戰，席亞康的定位也會在系列賽中相當吃重。

主控小鋼炮羅瑞(Kyle Lowry)跟和狀態正值火熱高峰的柯瑞一較高下，一對一想必是很難守住柯瑞，面對到擋拆後，暴龍面臨提前一步做出全換防應對，盡量去降低柯瑞無差別自走砲的殺傷力。而羅瑞的優勢在於厚實的身軀與擅於碰撞的打法，肉搏戰去打點柯瑞製造犯規麻煩不失為一個選項。

如果是四年前暴龍後羅瑞(右)可能還有機會跟勇士後衛柯瑞(左)一較高下，但兩人近年來的衰退與進化造成差距越來越大，羅瑞在總冠軍賽可能會非常辛苦。 歐新社資料照片 分享 facebook

當勇士的杜蘭特一旦回歸，要面對到死神般的無解進攻，暴龍不得不端上最佳防守球員等級的雷納德硬碰硬，但也可能消耗掉自身進攻端的能量，但這是不得不碰面的對決，也是體現球星價值最直接快速的方式。

暴龍一步一腳印 隨時都在創造歷史

在杜蘭特確定回歸之前，暴龍得靠沉默的王牌雷納德繼續拿出非人般的主宰力，能搶先多贏一場是一場。

因為握有主場優勢，帶著全楓葉國，全美47州期盼的總冠軍賽新手暴龍，接下來在系列賽的每一戰都將成為歷史新頁。

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