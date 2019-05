NBA／總冠軍G1勇士拚3連霸起跑 暴龍搶歷史首勝

暴龍雷納德要帶領要搶歷史上首場總冠軍賽勝利。 擷圖自暴龍隊官方推特 分享 facebook

7戰4勝制的總冠軍賽,第一戰(台灣時間31日上午9時)將在加拿大多倫多開打,這是NBA首度在美國本土以外進行的總冠軍賽,NBA史上第一場正式比賽也是在多倫多舉辦。

NBA前身是1946年成立的全美籃球協會(Basketball Association of America),當年11月1日在多倫多進行的比賽,被視為NBA史上第一場比賽,對戰雙方分別是多倫多哈士奇與紐約尼克。

金州勇士將挑戰3連霸壯舉,以奠定他們成為NBA半世紀來最偉大冠軍王朝,對手多倫多暴龍則是首次闖進總冠軍賽,並要追尋隊史首冠。

勇士當家射手柯瑞(Stephen Curry)試圖率領傷兵累累的球隊達成3連霸壯舉,上次有球隊完成3連霸,得追溯到1999年至2002年的洛杉磯湖人王朝。

若勇士再度拿下冠軍,將成為1969年波士頓塞爾蒂克之後,第一支在5個球季內奪下4冠的球隊。

柯瑞表示:「再贏4場將定義你的球季,並為你帶來一座冠軍。我們必須保持專注。」

阻擋勇士連霸之路的勁旅,是雷納德(KawhiLeonard)率領的暴龍,他在去年7月從聖安東尼奧馬刺交易過來。

暴龍在過去3個球季都闖進季後賽,卻也3度遭到克里夫蘭騎士淘汰,但雷納德突破困境,今年終於帶領暴龍奪下隊史首座東區冠軍。

雷納德說:「他們是衛冕冠軍,我們必須專心致志並接受挑戰。我們闖進總冠軍賽,但我們還沒有完成大業。」

