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NBA／總冠軍G1勇士拚3連霸起跑 暴龍搶歷史首勝

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NBA／總冠軍G1勇士拚3連霸起跑 暴龍搶歷史首勝

2019-05-31 08:45聯合新聞網 文字直播

暴龍雷納德要帶領要搶歷史上首場總冠軍賽勝利。 擷圖自暴龍隊官方推特
暴龍雷納德要帶領要搶歷史上首場總冠軍賽勝利。 擷圖自暴龍隊官方推特
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賽前報導

【中央社／綜合報導】

7戰4勝制的總冠軍賽，第一戰（台灣時間31日上午9時）將在加拿大多倫多開打，這是NBA首度在美國本土以外進行的總冠軍賽，NBA史上第一場正式比賽也是在多倫多舉辦。

NBA前身是1946年成立的全美籃球協會（Basketball Association of America），當年11月1日在多倫多進行的比賽，被視為NBA史上第一場比賽，對戰雙方分別是多倫多哈士奇與紐約尼克。

金州勇士將挑戰3連霸壯舉，以奠定他們成為NBA半世紀來最偉大冠軍王朝，對手多倫多暴龍則是首次闖進總冠軍賽，並要追尋隊史首冠。

勇士當家射手柯瑞（Stephen Curry）試圖率領傷兵累累的球隊達成3連霸壯舉，上次有球隊完成3連霸，得追溯到1999年至2002年的洛杉磯湖人王朝。

若勇士再度拿下冠軍，將成為1969年波士頓塞爾蒂克之後，第一支在5個球季內奪下4冠的球隊。

柯瑞表示：「再贏4場將定義你的球季，並為你帶來一座冠軍。我們必須保持專注。」

阻擋勇士連霸之路的勁旅，是雷納德（KawhiLeonard）率領的暴龍，他在去年7月從聖安東尼奧馬刺交易過來。

暴龍在過去3個球季都闖進季後賽，卻也3度遭到克里夫蘭騎士淘汰，但雷納德突破困境，今年終於帶領暴龍奪下隊史首座東區冠軍。

雷納德說：「他們是衛冕冠軍，我們必須專心致志並接受挑戰。我們闖進總冠軍賽，但我們還沒有完成大業。」

賽事文字轉播

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