NBA／格林、雷納德誰防守好？ 席亞康妙答

2019-05-30 17:35 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



總冠軍賽前的媒體日，勇士隊球星格林（Draymond Green）重申他是史上最佳防守球員，自信發言獲得隊友、「浪花兄弟」成員之一的湯普森（Klay Thompson）背書，他說：「我同意，我們已經同隊7年，所以我一定會挺他。」

連同本季入選年度防守陣容，格林生涯已5度獲得防守肯定，不過他今年只入選年度防守第二隊，沒能將3度入選年度防守第一隊的次數再累加。

聯盟上周宣布年度防守陣容，防守第一隊成員包括爵士隊中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）、雷霆隊喬治（Paul George）、公鹿隊「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、塞爾蒂克隊後衛史馬特（Marcus Smart）和公鹿後場大將布萊德索，第二隊成員則有鵜鶘隊哈勒戴（Jrue Holiday）、格林、湯普森、76人隊明星中鋒安比德（Joel Embiid）和暴龍隊當家球星雷納德（Kawhi Leonard）。

這也是湯普森生涯首度入選年度防守陣容，且他的獲得的投票分數還比格林更高。

率暴龍闖進隊史首度總冠軍賽的雷納德，防守功力也有口碑，今天媒體日暴龍前鋒席亞康（Pascal Siakam）就被媒體詢問，格林和雷納德的防守誰比較好？「我不知道。」席亞康回答，「但我很高興有雷納德同隊。」