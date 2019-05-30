NBA／星二代連線 詹皇、閃電俠兒子高中當隊友

2019-05-30 16:10 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



詹皇與韋德的兒子將前往同所高中打球，重現年輕版的「詹韋組合」。 截圖自SportsCenter推特 分享 facebook

曾在熱火隊連線打下總冠軍，「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）和「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）的同隊情誼，有機會由下一代接棒，《洛杉磯時報》報導，詹姆斯的兒子小詹姆斯（Bronny James）將轉學到聖塔莫尼卡的塞拉峽谷高中，消息一出沒多久，《洛杉磯每日新聞》也報導，韋德兒子小韋德（Zaire Wade）也將入學。

據報導，小詹姆斯6周前就已確定會轉學到塞拉峽谷高中並參加球隊，明年將升上高中四年的小韋德也確定入學，兩名「星二代」的加入使球隊討論度大增。

塞拉峽谷高中的「名門之後」不少，NBA退役球星皮朋（Scottie Pippen）和馬丁（Kenyon Martin）的兒子也曾在此就學。

小韋德上季效力佛州的美國傳承學校（American Heritage High School）就讀，17歲的他身高187公分，小詹姆斯同樣是187公分，今年14歲。

詹姆斯和韋德曾在2010年和波許「Chris Bosh」組成熱火「三巨頭」，第一個賽季就率隊打進總冠軍賽，2012和13年更寫下2連霸，韋德上賽季也曾轉到騎士隊和詹姆斯再聚首，本賽季重回熱火，並在開季前宣告季後退休。

「閃電俠」高掛球鞋，和詹姆斯的連線成歷史畫面，不過兩人兒子有機會在高中當隊友，成為一段籃球佳話。