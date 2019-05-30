NBA／勇者鬥惡龍 總冠軍賽各位置戰力解析

2019-05-30 19:02 世界日報 體育新聞組╱綜合報導



連續五年晉級總冠軍賽，勇士隊是聯盟近年來的進攻強隊，這次面對新的東區霸主，勇士隊要尋求三連霸；而建隊24年的暴龍隊則是隊史首闖總冠軍賽，他們季後賽對七六人和雄鹿都逆轉戰局、相當頑強，尤其是他們的防守功力。

今年是勇士王朝的最後一屆？雷納德（Kawhi Leonard）下季還會穿暴龍球衣？這些問題接下來兩周仍不得而知，不過就像雷納德季後賽一直說的，現在就好好享受當下的比賽吧，在30日開打的第一戰前，先來看看兩隊相關數據，以及各位置戰力分析。

先發後衛

「浪花兄弟」柯瑞與湯普森仍是勇士贏球招牌。 歐新社 分享 facebook

勇士：柯瑞（Stephen Curry）和湯普森（Klay Thompson）

暴龍：羅瑞（Kyle Lowry）和格林（Danny Green）

對戰分析：不能光看得分能力，而忽略了勞瑞的韌性和領導力，不過這組對戰組合，水花兄弟明顯占上風，柯瑞和湯普森過去22場總冠軍賽場均貢獻42.5分，就算他們當天手感不佳，仍然是比賽中最令防守者擔憂的射手。

暴龍需要射手格林覺醒，他季後賽外線沉寂，近4場比賽15投僅1中；不過這名前馬刺的「聖堂射手」打過12場總冠軍賽，曾在關鍵時刻有所表現。

優勢：勇士

先發前鋒

勇士：杜蘭特（Kevin Durant）╱伊古達拉（Andre Iguodala）和格林（Draymond Green）

暴龍：雷納德（Kawhi Leonard）和席亞康（Pascal Siakam）

對戰分析：杜蘭特G1不會復出，曾拿下總冠軍賽MVP的伊古達拉，與格林兩人目前狀態正好，尤其是格林控制好情緒的話，對勇士是一項利多。

席亞康季後賽表現出色，本季有望爭取最佳進步獎，不過這組對決主要還是要看雷納德，他多次拯救暴龍，季後賽有如神助，勇士隊要怎麼守他值得一看。

優勢：雙方平手，要看杜蘭特第幾戰回歸。

先發中鋒

暴龍中鋒小加索。 美聯社 分享 facebook

勇士：貝爾（Jordan Bell）*推測

暴龍：小加索（Marc Gasol）

對戰分析：11年NBA生涯，小加索總算迎來首次總冠軍賽，值得一提的是，小加索本季季後賽有半數以上的出手都在三分線，且命中率有4成。

勇士隊的先發中鋒可能是貝爾，這名二年級生本季11場季後賽先發，共只拿下35分，如果卡珍斯（DeMarcus Cousins）在總冠軍賽中回歸也別太意外，他同樣沒打過總冠軍賽，他從首輪G2就缺席至今。

優勢：暴龍，主要是卡珍斯回歸狀況仍不清楚。

板凳戰力

暴龍板凳群對戰勇士可能是較有優勢之處。 路透社 分享 facebook

勇士：魯尼（Kevon Looney）、李文斯頓（Shaun Livingston）、庫克（Quinn Cook）和伯格特（Andrew Bogut）

暴龍：范弗利特（Fred VanVleet）、鮑威爾（Norman Powell）、伊巴卡（Serge Ibaka）

對戰分析：勇士的板凳替換，主要會取決於杜蘭特或卡珍斯回歸，勇士的板凳群季後賽可貢獻24.6分，雖然看來不多，但卻很有效率，魯尼持續進步，尋求第四枚冠軍戒的李文斯頓也再次扮演起板凳要角。

伊巴卡就算沒有先發，也會有不少上場時間和雷納德兩人搭配，而初為人父的范弗利特手感火熱，讓雄鹿吃足苦頭，暴龍的板凳群不容小覷。

優勢：暴龍稍占上風

總教練

勇士、暴龍戰力比拼，在教練評比上，柯爾顯然有較高評價。 路透社 分享 facebook

勇士：柯爾（Steve Kerr）

暴龍：諾斯（Nick Nurse）

對戰分析：柯爾在球員時期就拿過五枚冠軍戒，當勇士總教練拿過三枚，看起來總是做了正確決定；而諾斯第一年擔任NBA總教練，他接任上季年度最佳教練凱西（Dwane Casey）職位，壓力不小。暴龍隊現在有兩條路，拿下隊史首冠，或是成為勇士王朝的祭品。

優勢：勇士

無形優勢

勇士隊有10名球員打過總冠軍賽，加總起來是140場；而暴龍隊僅4名球員有過總冠軍賽經驗，總共38場。

此外，今年NBA總冠軍賽首次在多倫多舉行，也是最後一次在奧克蘭，勇士隊這季結束要告別甲骨文球場，下季將搬至舊金山的大通中心。

G1開打時，勇士隊離近一場輸球已經相隔24天（5月6日、次輪G4輸火箭），等到6月5日G3移師奧克蘭時，勇士隊將20天沒在主場比賽。暴龍本季兩次交手勇士都贏球，不過在此之前，暴龍近18場比賽只贏過勇士2次。

優勢：勇士隊，因為他們較有經驗。