NBA／小詹皇、小韋德進同高中 皮朋之子也讀這

2019-05-30 14:44 聯合新聞網 綜合報導



韋德兒子(左)將與詹皇大兒子就讀同所高中一起打球。 路透 分享 facebook

湖人球星詹姆斯（LeBron James）曾於2010年與熱火傳奇球星韋德（Dwyane Wade）聚首邁阿密，雖如今韋德已退休，無法再看到兩人同場合作，但球迷或許可以期待「年輕版」的他們一起在場上打球的英姿。消息指出，詹皇跟韋德的兒子將前往同所高中打球。

根據《洛杉磯時報》報導，小詹姆斯（LeBron James Jr.）將會從聖莫尼卡的十字路高中（Crossroads School）轉學至塞拉峽谷高中（Sierra Canyon）。另外，《洛杉磯時報》則有消息指出韋德的兒子塞爾・韋德（Zaire Wade）亦會進入該高中。

詹皇與韋德的兒子將前往同所高中打球，重現年輕版的「詹韋組合」。 截圖自SportsCenter推特 分享 facebook

詹姆斯去年加入湖人，舉家搬至洛杉磯，因此小詹姆斯入學當地高中。不過為何會選擇讓小孩轉學，詹姆斯與其妻子認為塞拉峽谷高中的籃球隊更適合兒子。除詹皇和韋德兩名NBA球員的兒子選擇進入塞拉峽谷高中外，公牛傳奇球星皮朋（Scottie Pippen）及馬丁（Kenyon Martin）的兒子上個賽季都就讀此學校。

事實上，洛城記者法塔勒（Tarek Fattal）透露，小詹姆斯轉學事宜早於6週前便決定，塞爾・韋德轉學也是老早就敲定的事，兩人將在明年聚首，重現老爸們9年前的聯手。或許不久後，球迷也有機會看到這兩位傳奇的後代一同在NBA亮相。