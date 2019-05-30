NBA／場邊坐「很無聊」 暴龍搖擺人期待復出

2019-05-30 15:04 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



迎接總冠軍首戰，暴龍隊有機會迎接阿努諾比歸隊。 路透 分享 facebook

NBA總冠軍賽台灣時間明天早上登場，暴龍隊有機會迎接阿努諾比（OG Anunoby）歸隊，21歲搖擺人今天也在媒體日表示，希望能迎戰衛冕軍勇士隊，為球隊貢獻一己之力。

阿努諾比上月中進行緊急手術切除闌尾，前3個系列賽全部缺席，不過東區決賽第6戰前就有在球場進行微量訓練和投籃練習，他坦言不能上場感覺難受，「但我盡可能從中學習，把這當作一個學習經驗。」

今天也是阿努諾比美國時間4月11日動手術後，首度和媒體見面，他表示現在已經能參與球隊完整訓練，「我還在努力回歸，練球、找回狀態，我已經有做些碰撞練習，還有很多投籃訓練。」他本季出賽67場，場均出賽20分鐘可貢獻7分、2.9籃板，若能即時復出，攻守兩端都能分擔當家球星雷納德（Kawhi Leonard）一些重任。

阿努諾比直言，只能在場邊觀戰十分無聊，「但這是你無法控制的。」若是復出，他認為自己攻守兩端都有些角色可以扮演，「我能幫忙協防，進攻上也能夠投籃和傳球。」

不過他的狀況雖有提升，有機會在總冠軍賽回歸，明天展開的首戰能否上場仍難說，暴龍教頭諾斯（Nick Nurse）本周球隊練球後就曾提到，阿努諾比雖漸入佳境，但還不到百分百復原，或許還要大概10天才能上場。

若是照諾斯的說法，阿努諾比大概是移師灣區的第3戰才能上陣。