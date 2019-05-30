NBA／不怕德瑞克 勇士秘密武器接招

2019-05-30 14:45 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



加拿大饒舌歌手德瑞克（Drake）不僅是暴龍隊死忠球迷，也是球隊全球形象大使，今年在季後賽身影被鏡頭一再被捕捉，不過他的激情表現不只讓公鹿隊教頭布丹霍澤（Mike Budenholzer）不滿，NBA也和暴龍談過德瑞克的狀況，不過暴龍的總冠軍戰對手勇士隊倒是十分歡迎這位熱情球迷。

勇士教頭柯爾（Steve Kerr）在總冠軍賽登場前受訪提到，聯盟應該歡迎流行文化加入NBA，場邊有球星到場是有趣的事情，「而且我們的E-40（舊金山著名饒舌歌手）也準備好了，所以我們狀況絕佳。」

勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）也認為德瑞克讓比賽變得更有娛樂性，「我知道他在場邊會讓處境變得棘手，但總歸來說，他帶來樂趣，你不能討厭帶來樂趣的人。」

東區決賽為暴龍帶來重要火力的搖擺人鮑威爾（Norman Powell）也聲援德瑞克，「我喜歡德瑞克在場邊，他是非常重要的支持者，他對球隊有無比的熱情，真的會影響對手，十分有趣，連對方教頭都出面了，看來他們真的有受影響。」

鮑威爾點名的教頭就是布丹霍澤，他在東區決賽第4戰後指責說，德瑞克不該離開自己位置，身為球迷不該越界；當時興奮的德瑞克跑去幫暴龍教頭諾斯（Nick Nurse）按摩肩膀，同樣畫面在東區決賽最終戰再度出現。

事實上，聯盟去年就曾警告德瑞克，暴龍和騎士隊季後賽碰頭時，他曾和騎士中鋒柏金斯（Kendrick Perkins）發生衝突，本季聯盟主席席佛（Adam Silver）也曾提醒聯盟，要特別注意球迷的行為。