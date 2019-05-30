NBA／強攻碰強守 勇士、暴龍如何拆招？

2019-05-30 19:09 世界日報 編譯組／綜合報導



今年的暴龍隊防守堅強，防守效率聯盟第二名，勇士隊則是進攻第一名，可謂最強進攻對戰最強防守。 美聯社 分享 facebook

多倫多暴龍隊首次殺進NBA總冠軍賽，金州勇士隊則是第五次挺進總冠軍賽，但勇士隊今年挑戰最大。

一來，衝三連霸球員不可避免疲憊。二來，勇士隊遇傷病危機，頭號得分手杜蘭特（Kevin Durant）與明星中鋒卡珍斯（DeMarcus Cousins）還在養傷，歸期待定，而勇士隊板凳孱弱。

三來，此次對手與以往大相逕庭。過去四年勇士隊面對詹姆斯（LeBron James）領軍的克利夫蘭騎士隊，打起來駕輕就熟。2018年騎士隊季後賽百回合防守效率只排第十名，勇士隊則攻守俱佳，百回合進攻、防守效率都是榜首。

今年的暴龍隊防守堅強，防守效率聯盟第二名，勇士隊則是進攻第一名。可謂最強進攻對戰最強防守，必定火星四射。勇士隊要突圍奪冠，必須攻守都打出特色。

在防守上，勇士隊可能讓湯普森（Klay Thompson）防守暴龍王牌雷納德（Kawhi Leonard），柯瑞（Stephen Curry）防守勞瑞（Kyle Lowry），伊古達拉（Andre Iguodala）防守格林（Danny Green），魯尼（Martin Rooney）面對小加索（Marc Gasol），格林（Draymond Green）防守席亞康（Pascal Siakam）。

相對於波特蘭拓荒者隊與休士頓火箭隊的超強後衛，暴龍隊進攻選擇不多。持球進攻效率高的僅有雷納德，戰術不外乎突破防守，傳給隊友投三分彈，

勇士隊大概會選擇外線一對一防守，局部包夾，等雷納德進入籃下再協防。因席亞康季後賽三分球命中率狂跌到28.9%，格林會延續此前策略，果斷放棄防守席亞康來協防籃下。

不過勇士隊要注意暴龍隊傳球。身為攻守兼備的持球人，雷納德以往一直被詬病傳球視野不夠。但他今年季後賽進步頗大，突破重圍後利用對手協防漏洞傳球給空檔隊友命中比比皆是，最近兩場共16次比賽助攻。尤其到關鍵時刻，范弗利特（Fred VanVleet）常利用外線空檔得分。勇士隊應逼雷納德傳球給隊友，再干擾空檔隊友投籃。

在進攻端，勇士隊板凳球員投籃能力不穩，依靠柯瑞和湯普森的跳投。西區冠軍賽的多種戰術，勇士隊要發揮徹底。例如湯普森與柯瑞互相擋切後忽然分開（split），再用大個子傳球後的擋切讓柯瑞利用空檔投籃。若柯瑞被包夾，格林順便假掩護接到傳球，傳高吊球給籃下空檔隊友。

杜蘭特缺戰後，勇士隊增加大格林上場時間。在快攻時傳球或上籃，在底線背對籃框傳球給三分彈射手等。

需要留心的是，暴龍隊也會放棄防守格林與伊古達拉，施壓柯瑞與湯普森。格林與伊古達拉遇到空檔必須盡可能命中，減輕柯瑞與湯普森壓力。