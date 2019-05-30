NBA／只留哈登重建？ 火箭恐掀換人潮

2019-05-30 11:37 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



火箭打算大幅重組，可能僅有哈登為非賣品，不排除在球員與教練團陣容上大刀闊斧的進行改變。 路透 分享 facebook

在今年挑戰西區冠軍再度失利後，休士頓火箭季後恐面臨重大人事異動，火箭老闆費爾提塔（Tilman Fertitta）透露，在球隊現有陣容已知無法挑戰冠軍的情況下，他不排除在球員與教練團陣容上大刀闊斧的進行改變，甚至傳出火箭全隊可能僅有哈登（James Harden）為非賣品。

火箭本賽季在傷病問題不斷的情況下，仍舊一路挺進到西區季後賽第二輪，不過提前碰上衛冕軍勇士最終仍是以2：4遭到淘汰出局，讓原先冀望能更近一步的火箭球團相當受挫，甚至已不排除進行大幅的人事異動，來尋求突破。

火箭老闆費爾提塔今天說：「我們球隊雖然是西區第四名，還是聯盟頂尖的球隊之一，但這樣的陣容仍可能無法奪冠，所以無論在任何方面我們都必須要提升，不論是教練還是球員，我們都該放手去做，但首先是你必須要先找到方向，不是為了改變而改變。」

根據「ESPN」報導，火箭目前陣中除了哈登被交易的可能性是微乎其微外，包括主控保羅（Chris Paul）、中鋒卡佩拉（Clint Capela）都已經被擺上交易檯面，就連主帥丹東尼（Mike D’Antoni）也可能飯碗不保。

而「The Athletic」也指出，火箭將補強目標鎖定在今年季後賽表現最亮眼的暴龍一哥雷納德（Kawhi Leonard）身上，甚至願意為了獲得他不計任何代價，不過合約將在明年走完的雷納德，今年將擁有跳脫合約的球員選擇權，但至今仍未明確表達過未來動向。