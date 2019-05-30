NBA／未入選年度最佳陣容 湯普森：我很介意

2019-05-30 10:16 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



金州勇士射手湯普森（Klay Thompson）在日前NBA官方所公佈的年度最佳陣容中落選，一度被外界評為是最大遺珠，雖然在過去幾天他對於此事並未發表太多評論，不過在今天出席冠軍賽媒體日訪問時他就透露，其實自己相當介意。

湯普森曾在2015、2016年兩度入選NBA年度第三隊，不過近三年來就無緣再擠進最佳陣容之中，在今天出席冠軍賽媒體日訪問時，湯普森在被退役球星麥格雷迪（Tracy McGrady）提到，「現在我知道你已經完全不介意落選年度最佳陣容」時，他卻馬上回應，「不，我很介意。」

儘管今年夏天湯普森可望透過自由球員身分，獲得一張平均年薪超過3000萬美元的合約來證明身價，但他 表示，入選年度最佳陣容仍是自己相當渴望的事情，「有錢賺當然很好，但我想要建立的不只是這些。」

湯普森強調，身為聯盟頂尖射手，過去包括艾倫（Ray Allen）、米勒（Reggie Miller）、穆林（Chris Mullin）都曾多次入選年度最佳陣容，這讓想要追隨這些前輩的腳步，「我想要達到他們這樣的層級，可惜今年並未如願，能在世界上最好的聯賽中被選為前15名的球員，這感覺真的很棒，但就像我之前說過的，只要我能幫助球隊贏得冠軍，獲獎的機會就會變得更大。」

雖然湯普森的落選與他在球隊的定位多少有關，畢竟相較於其他入選者必須單獨面對扛起球隊勝負的壓力，湯普森卻因為身邊的明星陣容以及球隊的奪冠目標而有所犧牲，但他直言並不會感到後悔，「這就是生活，這也是一次值得的犧牲，我甚至不願意拿冠軍出來換取全世界，亦或是年度最佳陣容。」