NBA／指傷影響表現 暴龍羅瑞：失去傳球手感

2019-05-30 09:52 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



羅瑞表示拇指的傷勢確實已影響到他的場上表現。 美聯社 分享 facebook

多倫多暴龍主控羅瑞（Kyle Lowry）在季後賽期間帶著左手拇指傷勢一路拚戰，雖然不時有亮眼表現，但穩定度卻大不如前，他在今天受訪時表示，拇指的傷勢確實已影響到他的場上表現，尤其是身為球隊進攻發動機的傳球感覺，已經完全遭到剝奪。

羅瑞在今年東區季後賽第二輪出戰76人的系列賽中不慎拉傷左手大拇指，不過他並未缺席比賽，甚至在東區冠軍賽期間繳出平均19.2分5.2助攻5.5籃板的亮眼數據。

不過在今天接受訪問時羅瑞坦言，表現確實已經受到指傷影響，「傳球，我是個場上的傳球者，那種傳球時的觸感與球在手中轉動的感覺，但我的拇指在比賽中已經完全感受不到。」

羅瑞還說， 拇指傷勢問題已經讓他不得不在賽季結束後馬上處理，不過現階段他不會被擊倒，「我沒有也不會去抱怨它，甚至不會去關心它，因為我必須要繼續扛起責任，確保能高水準的發揮。」

而暴龍主帥諾斯（Nick Nurse）也表示，在與公鹿的系列賽中，羅瑞就曾向他說明所面對的傷痛，「他的傷勢狀況並不好且很疼，這帶給他極大的痛苦，但他依舊能做好自己的工作，這讓我們一次次的看到他所展現的韌性，現在，他將再一次的用他的團隊精神來幫助這支球隊。」

在明天將開打的總冠軍賽中，暴龍將面對聯盟火力最兇猛的後場組合勇士「浪花兄弟」柯瑞（Stephen Curry ）與湯普森（Klay Thompson），兩人在西區冠軍賽期間平均得分為36.5分與21.5分，暴龍要想與之對抗，羅瑞的進攻火力是不可或缺。