NBA／列入首戰出賽名單 卡珍斯：竭盡所能

2019-05-30 09:20 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



勇士中鋒卡珍斯被列入出賽名單，有望在冠軍賽首戰亮相。 歐新社 分享 facebook

儘管明星前鋒杜蘭特（Kevin Durant）已確定缺席明天將登場的冠軍系列賽首戰，但衛冕軍金州勇士主帥柯爾（Steve Kerr）在今天透露，今年季後賽至今僅打兩場比賽的明星中鋒卡珍斯（DeMarcus Cousins），有望在冠軍賽首戰亮相。

過去一年多來飽受傷病所苦的卡珍斯，本季加盟勇士後終於如願一嚐季後賽滋味，不過他僅在首輪面對快艇出賽兩場比賽後又再度拉傷左大腿，且一度傳出可能賽季提前報銷。

不過勇士主帥柯爾在日前對外透露卡珍斯的復元狀況不錯後，今天更表示會把他列入冠軍賽首戰的出賽名單之中，至於是否上場還必須再觀察，「他完成了一些令人驚訝的復健過程，從一個大家都認為賽季將報銷的傷病中歸來，他在恢復這方面真的做得很棒。這周他已經做了幾次對抗訓練，但現在還在尋找比賽節奏。」

柯爾強調，如果現在是例行賽將會毫不考慮的就讓卡珍斯上場，「不過現在是總冠軍賽，我們必須要找到他最佳的使用方式，將他能出賽幾分鐘、對比賽的感覺都列入考慮。」

至於卡珍斯則是對於復元狀況感到相當滿意，「我現在感覺很好，手腳感覺都已經慢慢恢復，只需要將他們更加精進，建立更高水準的肌耐力，一切就會更加順利。」

雖然是否能出賽仍是未知數，但卡珍斯仍自信滿滿的強調，只要他能在冠軍賽登場，就一定能帶給球隊幫助，「這是個所有球員從小就夢想的舞台，能夠在這裡出賽將是個巨大的榮耀，我對此也感到相當興奮，這讓我更想要回到場上與隊友一同奮戰，如果有這樣的機會，我一定竭盡所能的把握住它。」