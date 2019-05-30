勇士逆風飛翔更強 暴龍1400萬分之1的贏球方法

今年度的MVP將再度缺席總冠賽戰，從2016年柯瑞之後，NBA的例行賽最有價值球員已經連三年打不進決賽。今年入圍名單中的喬治停在第一輪，哈登躺在第二輪，而呼聲最高的安戴托昆波則意外地倒在第三輪，不只讓暴龍進入了總冠軍賽，也讓拿過決賽MVP的雷納德本季首度對上兩屆MVP得主柯瑞。這兩隊都從今年季後賽的逆境走出來，成功地站上總冠軍賽舞台，但暴龍若是找不出1400萬分之1的贏球方法，這場終局之戰很可能會呈現一面倒的發展。

勇士陣容五星連線實力太強，暴龍就算請奇異博士幫忙，恐怕也不容易找出打敗勇士的方法。 歐新社資料照片 分享 facebook

綜觀勇士及暴龍打進決賽的過程，有一點是非常類似的，就是這兩隊在過去一個半月的賽程中都擅長打逆轉球，只是反敗為勝的過程完全不同。暴龍總是在場數上失了先手，然後一路不要命地反擊，打出體力透支的血汗表現才得以連過三關。第一輪首戰在主場先爆冷輸給籃網，第二輪也曾以一比二落後給七六人，第三輪更是從零比二的逆境中反彈，連四場擊敗公鹿晉級。想想東區第一的公鹿在這一季打了95場比賽還從來沒有三連敗過，這樣的四連勝大逆轉確實驚人。

相形之下，勇士雖然從來沒有在任何一個系列賽中落後給對手，更只有兩度被快艇及火箭逼平一次戰局，最後更是以四連勝橫掃拓荒者，但勇士今年季後賽面對的逆境也同樣艱鉅，無論是傷兵意外或是屢屢在比分上的落後，都讓他們的晉級之路不斷被打上問號。結果在卡珍斯和杜蘭特都傷退的情況下，勇士不只打得更好，最後更在西冠連續三戰克服超過15分以上的落後奪勝。首輪第二戰，勇士在主場吞下季後賽史上最大領先差距的31分逆轉敗，被快艇打了這一記當頭棒之後，他們似乎就不再搞砸領先，反而一再讓對手煮熟的鴨子飛走。

快艇在季後賽首輪第二戰由威廉斯(中)發動的史詩級逆轉秀讓勇士從沉睡中驚醒，球隊接下來立刻進入冠軍拚戰模式，殺得對手心膽驚。 歐新社資料照片 分享 facebook

最近四戰都拿下勝利的這兩支分區冠軍隊，在各家賭盤開出來之後，卻幾乎是一面倒地押注勇士，看好金州將在第六戰完成隊史首度三連霸。

從比賽數據來看，勇士確實佔有優勢。做為今年季後賽最會打客場比賽以及最會打第一節比賽的球隊，勇士的進攻能力之強，無論是在場上的哪一個位置的出手命中率都大幅勝過暴龍。從籃下、油漆區、中距離、底角三分到其他三分線，勇士有三項都是前三名，更有兩項排行第一，反觀暴龍只有其中一項排到前五。而勇士今年季後賽只要領先分差達到雙位數，戰績是八勝一敗，唯一的一敗就是與快艇那場紀錄之戰；而落後達雙位數的七場比賽中，更拿下四勝。

勇士確實很強，更有意思的是，在沒有了新成員卡珍斯和杜蘭特之後，柯瑞、湯普森及格林得以各自回到當年最熟悉的角色及打法，而有了兩大先發空出的上場時間，柯爾的調度空間更大，板凳陣容的輸出也更豐沛，讓勇士賴以成名的浪花海嘯攻勢得以全面回歸。柯瑞在近四戰都拿下36分以上的分數，與近六戰場均衝上23分的湯普森聯手，浪花兄弟重新成為球隊的得分核心，而控球大前鋒的格林也徹底復活，一再繳出大三元的攻守數據。

浪花兄弟的破壞能力遠非公鹿的射手群所能比擬，暴龍在防守上恐怕會面對很多的挫折。 歐新社資料照片 分享 facebook

在這樣的情況下 暴龍的生機在哪裡？

有許多人說如果卡珍斯及杜蘭特趕著復出，才重新找回平衡的勇士可能又會被打亂，讓暴龍有可趁之機；相反地，伊古達拉的傷勢若讓他無法及早回歸，暴龍趁虛取勝的機會更大。若不想只是寄望勇士出狀況來創造勝機，暴龍想靠自己的力量贏球，除了雷納德、羅瑞、席亞康及范弗利特等目前打出得分表現的主幹必須持續發揮之外，還有三個人的角色至關重要，他們的復甦和復出，將會是暴龍再度扭轉劣勢的關鍵。

第一個是格林，做為先發得分後衛的他，在對上公鹿四戰的總得分只有7分，近兩戰還掛零，對比今年例行賽場均雙位數的得分和2.5個三分球，甚至前一輪對七六人的單場五記三分球的表現，格林突如其來的大低潮，讓總教練諾斯不得不用身材及體能更優的鮑威爾取代他，格林近兩戰的出賽時間已經掉到15分鐘以下。但格林是暴龍重要的側翼防守者，他的防守經驗和能力是鮑威爾無法取代的。若格林因為進攻低迷而上場時間持續縮水，暴龍的防守能量就會再下滑，更不可能鉗制得住勇士的進攻。

第二個是小加索，今年季後賽只要他的得分到達或超過例行賽平均，暴龍的勝率高達九成。然而他在暴龍陣中的得分位置卻愈來愈外拉，尤其在東冠第一戰，小加索（7投2中）和「浪花大山」洛培茲（11投4中）兩名高大中鋒競相在三分線外出手之後，小加索面對公鹿時在場上的得分手段就以三分為主，禁區單打比例極低。這樣的趨勢若繼續下去，暴龍的內線攻堅力會更弱，陣地戰的把握性會更差，第二波攻擊機會也更少。暴龍之所以能打敗公鹿的關鍵之一，其實是放慢攻勢來拖垮公鹿習慣的快節奏及全員快攻，而面對更快更全面的勇士，暴龍若不能拉住對手的速度，就將被勇士一路拖行。

暴龍前鋒格林(左)和中鋒小加索(右)在東區冠軍賽專心做苦工小有貢獻，但想要在總冠軍賽打敗勇士，暴龍迫切地需要他們有更高水準的演出。 歐新社資料照片 分享 facebook

最後一個是小前鋒阿努諾比，四月中因為急性盲腸炎開刀的他，目前一場季後賽都沒能打。入隊以來，一直被視為有潛力成為優秀的3D球員（3分射手加防守大鎖），而他在重點盯防的角色上，也確實能擋得住聯盟中頂級的進攻好手。這位出生在英國的鋒衛搖擺人若能及時復出，以他今年在暴龍陣中的防守能力，替補得分及關鍵的三分表現，將能讓球隊的攻守強度重回例行賽時的高峰，暴龍也可能打出更好的比賽內容。

暴龍小前鋒阿努諾比(左)在去年季後賽時有防守詹姆斯(右)的經驗，本季他的膽識與防守能力都有進步，在總冠軍賽傷癒歸隊正是時候。 歐新社資料照片 分享 facebook

暴龍在去年十一月底及十二月初的例行賽曾兩度擊退勇士，也讓暴龍在決賽中搶得了主場優勢。不過，這兩場比賽都是在小加索交易案之前，其中第一場勇士沒有柯瑞，第二場暴龍沒有雷納德，所以到了總冠軍第一戰才是兩人這個球季第一度的場上對決。一旦上述的格林、小加索及阿努諾比三人投入了應有的戰力，再搭配既有主力的發揮，暴龍在總冠軍賽將能打出更均衡的風貌，而不再是等著雷納德一人單打解圍而已。如此一來，暴龍將給勇士帶來更大的威脅，或許暴龍依舊無法贏得總冠軍，但一定有機會能夠贏球，比賽也會更有競爭張力。