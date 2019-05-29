NBA／美國球迷受夠了？ 僅3州支持勇士奪冠

2019-05-29 19:00 聯合新聞網 綜合報導



大部分美國人希望暴龍奪冠，僅3州支持勇士。 分享 facebook

NBA總冠軍賽後天展開，勇士力拼三連霸，暴龍則尋求隊史首冠。根據外媒數據統計顯示，全美僅有3州力挺勇士，其餘全部支持暴龍奪冠。

據報導指出，各州支持度依據推特hashtag（主題標籤）的次數作為依據，像是分別統計#WeTheNorth（暴龍標語）及#DubNation（勇士標語）在各州被使用的頻率。結果顯示，整個美國地圖中，僅有加州、內華達州及夏威夷支州力挺勇士。

有趣的是，被暴龍淘汰的公鹿及76人分別所在的威斯康辛州與賓夕法尼亞州支持暴龍的比例也大於支持勇士的比例。雖然該統計無法得知包含公鹿及76人所屬的州在內，為何會一面倒支持暴龍，但很顯然大家也希望聯盟寶座可以換人坐坐看了。

Pretty much all of America is rooting for a Canadian team to beat the Warriors in the NBA Finals https://t.co/hrUxywuRyL pic.twitter.com/i60pExiJfh — SFGate (@SFGate) May 28, 2019

勇士近年的崛起，吸引了許多粉絲，也招致不少反對派球迷，該統計或可略知一二。近期勇士球星柯瑞（Stephen Curry）在受訪時談到外界對於勇士的仇視，他表示：「過去三年裡，很多人都嘗試在雞蛋裡挑骨頭，想要摧毀我們，破壞我們的團隊氣氛。今年杜蘭特（Kevin Durant）將成為自由球員助長了這些行為。但沒有任何審查、評判機制的情況下，很說些什麼。」

不過柯瑞相信球隊能不受外界影響，他說：「我們是個優秀的團隊，我們互相照應，雖然這之中會有些人必須犧牲，但都是為了贏球。不論誰在場上，目標都一樣。」