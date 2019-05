NBA／美國球迷受夠了？ 僅3州支持勇士奪冠

大部分美國人希望暴龍奪冠,僅3州支持勇士。 分享 facebook

NBA總冠軍賽後天展開,勇士力拼三連霸,暴龍則尋求隊史首冠。根據外媒數據統計顯示,全美僅有3州力挺勇士,其餘全部支持暴龍奪冠。

據報導指出,各州支持度依據推特hashtag(主題標籤)的次數作為依據,像是分別統計#WeTheNorth(暴龍標語)及#DubNation(勇士標語)在各州被使用的頻率。結果顯示,整個美國地圖中,僅有加州、內華達州及夏威夷支州力挺勇士。

有趣的是,被暴龍淘汰的公鹿及76人分別所在的威斯康辛州與賓夕法尼亞州支持暴龍的比例也大於支持勇士的比例。雖然該統計無法得知包含公鹿及76人所屬的州在內,為何會一面倒支持暴龍,但很顯然大家也希望聯盟寶座可以換人坐坐看了。

Pretty much all of America is rooting for a Canadian team to beat the Warriors in the NBA Finals https://t.co/hrUxywuRyL pic.twitter.com/i60pExiJfh