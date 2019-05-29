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NBA／公鹿老闆信心喊話 相信字母哥會續約

2019-05-29 17:22聯合報 記者曾思儒╱即時報導

公鹿球團立場明確，希望能留住安戴托昆波。 路透
公鹿球團立場明確，希望能留住安戴托昆波。 路透
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公鹿隊的合約還沒走完，NBA年度MVP候選人「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）是否會續留公鹿已經成為討論話題，公鹿隊老闆賴斯瑞（Marc Lasry）先表態，他說：「我們的目標是留下所有人。」

公鹿東區決賽在先贏2場下卻遭暴龍隊連趕4場淘汰，例行賽打下最多60勝成一場空，不過賴斯瑞受訪提到，球團不僅想留下所有球員，「我們也會進一切力量留住球隊的核心。」

安戴托昆波無疑是公鹿核心，他下季將成為自由球員，明年有資格和公鹿簽下5年2億4700萬美元的頂級合約，但是否續留密爾瓦基，明年球隊季後賽能否走到總冠軍賽可能是關鍵。

公鹿球團立場明確，希望能留住安戴托昆波，賴斯瑞對「希臘怪物」的動向也持樂觀態度，「只要我們持續做對的事，讓他相信我們盡力求勝，我認為我們很有機會。」他也相信公鹿大將想要留在這座城市，「我沒有理由不相信。」

不過照賴斯瑞說法，球團首要任務是要留下波格登（Malcolm Brogdon）、米道頓（Khris Middleton）和洛培茲（Brook Lopez），3人都將成為受限或非受限自由球員，替補大將米羅蒂奇（Nikola Mirotic）也要談新約，公鹿能否留下原班底拚冠，難度不小。

公鹿安戴托昆波自由球員
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