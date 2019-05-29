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NBA／伊巴卡隔7年再闖總冠軍：很多人說我完蛋了

2019-05-29 11:44聯合報 記者劉肇育╱即時報導

暴龍前鋒伊巴卡相隔7年後再度挺進總冠軍賽心懷感激。 美聯社
暴龍前鋒伊巴卡相隔7年後再度挺進總冠軍賽心懷感激。 美聯社
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多倫多暴龍隊今年闖進隊史首度的總冠軍賽，也是前鋒伊巴卡（Serge Ibaka）相隔7年後再度挺進總冠軍賽，對於過去幾年的表現受到各界看衰，伊巴卡表示一直以來都沒放棄，能夠如願重返總冠軍賽，以心存感激的心情面對接下來的系列賽。

伊巴卡是在2011-12賽季曾與雷霆一同闖進總冠軍賽，不過當年卻敗在詹姆斯（LeBron James）領軍的熱火手中，而今年他再度重返總冠軍賽，不僅改披暴龍戰袍，當年的雷霆隊友杜蘭特（Kevin Durant）也變成對手勇士的成員。

相隔七年再度重返總冠軍賽，伊巴卡坦言心情確實有點複雜，「在過去七年來，很多人都認為我已經完蛋了，但我一直堅信、努力的投入訓練，聯盟中很多人都還沒有機會打進冠軍賽，但這已經是我的第二次，這讓我心存感激。」

伊巴卡指出，他的女兒在前一次自己打進冠軍賽時還沒出生，這將是女兒第一次親眼見證爭冠，讓他相當興奮，「這會是他第一次的NBA總冠軍賽之旅，讓我感到相當驕傲。」

將與衛冕軍勇士爭奪冠軍，伊巴卡也強調，過去的交手經驗將對他們有利，「他們是進攻傑出的球隊，當你不了解他們的實力時，你會很難打，上場後你會被他們牽著鼻子走，然後就被打爆；但現在我們都很清楚他們的強大，這將能幫助我們在心理上提早做好準備。」

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