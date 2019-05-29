NBA／柯瑞被看好奪FMVP 雷納德太操勞成隱憂

2019-05-29 10:52 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



勇士(左)柯瑞與暴龍雷納德（右）的球星對決，是專家公認今年冠軍賽期間最受關注的話題。 美聯社 分享 facebook

前三次挑戰總冠軍賽MVP都遭到隊友「攔胡」，金州勇士主控「咖哩小子」柯瑞（Stepehn Curry）被認為有機會在今年如願，而他與暴龍雷納德（Kawhi Leonard）的球星對決也是專家公認今年冠軍賽期間最受關注的話題。

美國運動網站「ESPN」對於今年總冠軍賽進行4個預測系統分析，其中ESPN預測（ESPN Forecast）認為勇士將擁有75%機率奪冠，而在球隊實力（Basketball Power Index）數值上，勇士則有52%的奪冠機率，至於民調網站「FiveThirtyEight」則是唯一預測暴龍將以55%機率奪冠的網站。

在總冠軍賽MVP預測部分，ESPN預測柯瑞以總分192分（滿分210分）最被看好獲獎，接下來則為格林（Draymond Green）的78分、雷納德的51分、湯普森（Klay Thompson）的40分與杜蘭特（Kevin Durant）的17分。

至於ESPN的五名專家預測中，勇士則獲得4名專家一致認為將在第六戰封王，而雷納德與柯瑞間的對決也被選為最受關注的冠軍賽話題，佩爾頓（Kevin Pelton）說：「勇士將擁有伊古達拉（Andre Iguodala）甚至是杜蘭特來面對雷納德，這將會讓勇士面對雷納德比暴龍面對柯瑞更加輕鬆；而雷納德的腿傷也是一大隱憂，他在今年季後賽已經比柯瑞出賽多出100分鐘，比其他勇士球員多出66分鐘。」

而馬克穆藍（Jackie MacMullan）則說：「儘管我對於柯瑞的防守能力和積極性仍持保留態度，但這將有機會成為他代表性的系列賽；至於雷納德雖然是至今季後賽表現最好的球員，但我還記得他在與公鹿的第六戰，在前面有一條清晰切入路線的情況下卻選擇傳球，這似乎說著他的腳狀態並不好，讓他失去了過往的爆發力。」