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NBA／冠軍賽經驗定勝負 CBS專家一致看好勇士

2019-05-29 10:15聯合報 記者劉肇育╱即時報導

「浪花兄弟」柯瑞與湯普森仍是勇士贏球招牌。 歐新社
「浪花兄弟」柯瑞與湯普森仍是勇士贏球招牌。 歐新社
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今年要在總冠軍賽挑戰三連霸的金州勇士，儘管兩屆總冠軍賽MVP杜蘭特（Kevin Durant）的歸隊時程未定，成為戰力變數，但在美國體育網站「CBS Sports」找來旗下NBA專家小組成員進行賽前預測，一面倒的看好勇士勝出。

根據該網站所進行10名專家預測分析，所有專家都認為勇士會在今年完成三連霸，而唯一的不同就是對手多倫多暴龍能夠在總冠軍賽「撐」幾場比賽。

其中預測勇士五場勝出的萊特（Bill Reiter）表示，相較於公鹿在東區冠軍賽錯過扼殺暴龍的最佳機會，身為總冠軍賽常客的勇士，將會更有經驗的避免這樣的狀況發生，「有鑒於安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）在系列賽後面幾戰的沈寂，柯瑞（Stephen Curry）是那種狀態會持續提升的球員，我認為勇士會在杜蘭特歸隊前打出起場漂亮的戰役，暴龍只會再次面對季後賽失利的心痛。」

與萊特的預測大同小異，在「CBS Sports」的預測中大部分專家都認為，儘管杜蘭特的狀態未定，但「總冠軍賽經驗」將成為決定這個系列賽勝負的最大關鍵，預測勇士6場勝出的馬龍利（Jack Maloney）說：「杜蘭特的狀態讓這個系列賽難以預測，但我不會改變選擇勇士的決定，因為柯瑞與格林（Draymond Green）的狀態太火熱，而且勇士有太多的冠軍經驗。」

勇士雖然有KD能否復出這最大變數，但柯瑞(左)與格林(右)狀態實在太火熱，CBS...
勇士雖然有KD能否復出這最大變數，但柯瑞(左)與格林(右)狀態實在太火熱，CBS專家仍看好他們能完成三連霸。 歐新社
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而史帝奎（DJ Siddiqi）則認為，雖然雷納德（Kawhi Leonard）在季後賽打出優異表現，但暴龍無法單靠他同時阻止「浪花兄弟」柯瑞與湯普森（Klay Thompson），「暴龍沒有足夠的側翼防守者來面對勇士，如果杜蘭特或是卡珍斯（DeMarcus Cousins）在總冠軍賽歸隊，只會幫助勇士更快奪冠。」

有兩位專家認為系列賽會苦戰到七場才由勇士取勝，其中伯特金（Brad Botkin）則說，在杜蘭特尚未歸隊的情況下，勇士將難以防守雷納德，且板凳上沒有能與暴龍范弗利特（Fred VanVleet）相提並論的得分好手，「只是柯瑞的現況火熱，連雷納德都難以防守，勇士毫無疑問會是史上最偉大的球隊之一，但暴龍也會證明他們相當難纏。」

另一位力挺七戰決勝的賀伯特（James Herbert）表示：「如果沒有杜蘭特，那我會把票投給暴龍，因為雷納德將會成為勇士的惡夢。」

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