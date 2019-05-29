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NBA／KD復出成變數 運彩公司直言賭盤難開

2019-05-29 09:37聯合報 記者劉肇育╱即時報導

杜蘭特的狀態讓美國運彩公司直言，成了今年冠軍賽最難預測的變數。 歐新社
杜蘭特的狀態讓美國運彩公司直言，成了今年冠軍賽最難預測的變數。 歐新社
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NBA總冠軍賽暴龍勇士系列將在台灣時間5月31日於多倫多點燃戰火，衛冕軍勇士陣中明星前鋒杜蘭特（Kevin Durant）已確定不會參與首戰，不過他將隨隊遠征多倫多，復出時程仍有可能改變，而杜蘭特的狀態也讓美國運彩公司直言，成了今年冠軍賽最難預測的變數。

杜蘭特是在季後賽第二輪與火箭的系列賽第五戰拉傷右小腿後，不但缺席了整個西區冠軍系列賽，昨天勇士主帥柯爾（Steve Kerr）也親口宣布杜蘭特已經恢復練投，但仍未進行任何上場訓練，將缺席冠軍賽首戰；但今天傳來杜蘭特會跟隨球團遠赴在多倫多舉行的系列賽前兩戰，復出時程仍有變數。

杜蘭特能否打冠軍賽也牽動著美國運彩公司對於總冠軍賽賭盤的開盤賠率，威廉希爾（William Hill）運彩公司總監波格丹諾維奇（Nick Nick Bogdanovich）直言，杜蘭特的未知狀態成為這次總冠軍賽最難以跨越的障礙。

該公司的賠率分析師薛爾曼（Jeff Sherman）說：「我不認為杜蘭特會再回到場上，甚至我認為整個系列賽他都不會打。杜蘭特的不確定性肯定會嚇跑一些投注者，且在扣除杜蘭特後，暴龍則會讓不少勇士投注者望之卻步。」

波格丹諾維奇指出，如果杜蘭特能夠如期出賽對勇士是大加分，但勇士也證明了他們並非一定要靠杜蘭特才能贏球，同樣的是暴龍在對抗76人與公鹿時都打出亮眼表現，「我認為他們會堅持下去，總冠軍賽將不會是一個不戰而勝的局面。」

另外，VSiN分析師兼職業投注者萊寧（Erin Rynning）也表示，暴龍在這個系列賽並非沒有機會，「我讓勇士成為大家爭相投注的目標，但事實上他們卻不像市場數據呈現的那麼好，甚至我已經買了暴龍拿下這個系列賽，因為他們在前兩個系列賽讓我留下深刻印象，尤其是防守端的表現，勇士想要打倒他們，必須要拿出更高水準的表現。」

杜蘭特勇士暴龍
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