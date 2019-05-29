勇者鬥惡龍出線 拓荒者該認命、公鹿好遺憾

今年NBA的季後賽，東西兩區的冠軍系列賽事，果真不負眾望，西區是一面倒、東區是後來居上，收視率與賽事精彩程度方面還是相當有看頭。尤其是東區總冠軍賽，一開始密爾瓦基公鹿隊二連勝多倫多時，各界NBA專家篤定認為今年是總冠軍賽將是「勇士獵公鹿」，沒想到25日打完第六戰後，才知道總冠軍賽將上演「勇者鬥惡龍…….」。

不論如何，打入東西冠軍賽的四隊金州勇士、波特蘭拓荒者、暴龍與公鹿在未來一兩年若想要更上一層或繼續維持霸權，在場內與場外都有課題要解決、釐清。

今年的NBA東、西區冠軍賽相當精彩，除了四隊主將各顯神通，也可以見到各隊的戰力差距與消長。 美聯社 分享 facebook

多倫多暴龍

暴龍隊今年在詹姆斯(LeBron James)去西岸「享福」後，終於趁勢打進球隊史上第一次NBA總冠軍，對一支算是NBA新一代的球隊、一隻非主流的球隊、甚或一支唯一不在美利堅合眾國土內的NBA球隊，能進總軍賽已經是足夠的成就，在總冠軍戰中，暴龍能多贏一場都是加分與歡樂。

在目前NBA長人運動能力超強、球路位置多重化的環境裡，小前鋒雷納德(Kawhi Leonard)不但是專一(也是單一)位置的典範，他那臨危不亂、贏球輸球面部表情都差不多的個性，也是目前NBA球員的一股清流。美東24日ESPN知名籃球球評史密斯(Steven A. Smith)還丟出了一個話題，今夏NBA自由球員市場到底是誰比較火？杜蘭特？還是雷納德？接著又問，兩人誰比較適合做為建隊基石？

再者，打完了東區總冠軍賽後，「可愛哥」雷納德完全打出身價。在多倫多暴龍的建隊史上，開隊元老後衛「太空飛鼠」史陶德邁爾(Damon Stoudamire)、「加拿大飛人」卡特(Vince Carter)各有各的地位，雷納德論資歷與本來的人氣都比不上前兩位，但這次的季後賽一舉將他推上暴龍隊青史的居高點，若能「意外」拿下總冠軍，那麼多倫多真的會產生暴動….(1994、2011年溫哥華因拿下冰球史坦利總冠軍盃，兩次都發生球迷鬧事暴動，分別造成百餘人輕重傷)

暴龍隊成立有24年頭，這次打進冠軍賽百年難得，可愛哥一鼓作氣帶著老將羅瑞(Kyle Lowry)、小加索(Marc Gasol)等創下暴龍隊史的新一章，本來今夏他準備投入自由球員市場，可能要回老家洛杉磯打球的計畫，現在有可能被熱情的多龍多球迷給感動而轉變心意。據報載當地的大房地產商已說，只要雷納德願意留下，將提供免費房地產。還有消息傳出，當地餐廳更提供免費吃到飽、吃一生的服務。

暴龍能打進總冠軍賽，在前三個系列戰幾乎場場有超水準演出的雷納德(左)自然是最大功臣！ 美聯社 分享 facebook

金州勇士

總冠軍獎盃對於勇士隊來說現在就只差一步了，若再度奪冠，勇士隊將會是2010年代無疑最強的NBA霸權，五年中拿四次總冠軍，這也有可能是勇士隊在具有無敵兵團的情況下奪冠。勇士隊過去兩年拿冠軍都是以「三加一」的概念在打，在原有的柯瑞(Steph Curry)、湯普森(Klay Thompson)、葛林(Draymond Green)組成既有的鐵三角情況下，外加一支攻擊箭頭杜蘭特(Kevin Durant)，組成NBA的無敵艦隊。

也不可否認，目前的杜蘭特不但是地表上進攻能力最強的球員，也將會是今夏自由球市場中最火熱的球員。大致上可以確定，杜蘭特下一季是不會待在舊金山了，只是不確定他會去哪？在這種情況下，勇士隊是否還能摧枯拉朽？

有趣的是，勇士隊在西區準決賽與休士頓火箭隊的遭遇後半段開始，杜蘭特就因傷缺席，加上總冠軍賽第一場，他也將缺席。勇士隊在缺少攻擊箭頭的情況下，靠著原有的鐵三角照樣拿下火箭與拓荒者。所以課題是：有沒有杜蘭特其實沒差？……..至少可以確定的是，沒有杜蘭特，勇士隊現有陣容是可以挺進總冠軍賽的。

ESPN日前公布了一個數字，勇士隊的格林是目前NBA最會贏的球員，勝率達7成81(季賽加季後賽)，跟在後面的還有暴龍的雷納德、魔術強森、洛杉磯湖人隊前名將庫柏(Michael Cooper)和波士頓塞爾蒂克隊的「大鳥」柏德(Larry Bird)，這背後的含意是，不管杜蘭特再怎麼勇猛，甚至是一隊的建隊基礎，但勇士隊不能沒有兩名球員！那就是柯瑞與格林，PERIOD！剩下的都是可以再商量、割捨或可有可無的。

柯瑞(左)與格林(右)再次證明他們是勇士隊贏球的保證，即使杜蘭特終將離開，勇士球迷也不用太擔心。 美聯社 分享 facebook

密爾瓦基公鹿

談到公鹿隊，就一個人可以做總結，「希臘怪物」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)，成也是他、敗也是他，打了一整季好球的他，到了東區冠軍賽這節骨眼上，才知道他其實還是個靠體能優勢打球的年輕小夥，說的更白一點就是紐奧良鵜鶘隊「一眉道人」戴維斯(Anthony Davis)苦練外線之前的版本。

整個東區冠軍系列賽打下來，字母哥偏好外內切、運用體型優勢，配上大跨步上籃的路數完全被看破，加上中距離與外線手感與準頭全失，被暴龍隊以更穩健的球路與防守給比了下去。尤其在東區冠軍戰最後一場，安戴托昆波信心全失，一拿到球後，外傳比自己起來的多，滿慘的。

就陣容來說，尤其是在先發上面，公鹿隊其實不輸暴龍隊，但在整合與臨場上，暴龍隊的雷納德就是比安戴托昆波領軍的公鹿群來的穩。

所以公鹿隊今夏在主要陣容變動不大的情況下，先發必須將戰力練得更上一層之外，板凳深度的補強也極為重要，不過最重要的還是安戴托昆波在心理素質與整體球路的再進化才是。

公鹿雖然在例行賽打出最強的60勝22敗戰績，但季後賽被暴龍狠狠地上了一課，證明他們還有很多東西要學與改進。 美聯社 分享 facebook

波特蘭拓荒者

要不是金州勇士隊擋在前面，說真的波特蘭拓荒者隊的在今年整個季後賽表現，其實是可以接受的。19年後第一次在季後賽過兩關，直打到西區總冠軍賽，上一次拓荒者隊打到這般境界時，陣中居然還有「天下第二人」皮朋(Scottie Pippen)。

但是不論拓荒者如何絕殺奧克拉荷馬雷霆、又如何在艱苦的七戰中，從丹佛金塊球場逃生出來，遇到天敵勇士隊以直落四「剃光頭」的被掃掉，也實在太難看了。

拓荒者其實能做的都已經做了，賽事一結束，該隊總管歐西(Neil Olshey)立即先與教練史考特(Terry Scott)續約，接著又預期延長號稱西岸第二號控衛的里拉德(Damian Lillard)的合約，但是這樣可能是不太夠的。

在目前西強東弱、競爭激烈的NBA西區，想要在西岸出頭天，非得要有至少三位A級或星字級球員；拓荒者過去幾年都是只靠里拉德與麥凱倫(C.J. McCollum)一雙後衛撐全場，雖然兩人在今年在自身球技上又提升了檔次，隊形上還是只圍著兩人打，進季後賽後挺進一二輪是最多了，想要從嚴峻的西岸打出來，沒有再額外五顆星的球員加入，拓荒者的未來就最多只能這樣了。

拓荒者目前薪資空間有限，依照目前情況看來，要招進如杜蘭特、雷納德檔次的球員是不太可能，加上今年戰績打得又不差，在選秀會上只有第一輪25順位一籤，從這樣的情況來看，在競爭激烈的西區、不進反退的潮流中，拓荒者明年要像今年一樣打進西區冠軍賽將會更困難。