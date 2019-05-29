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勇者鬥惡龍出線 拓荒者該認命、公鹿好遺憾

2019-05-29 07:00梁起華

今年NBA的季後賽，東西兩區的冠軍系列賽事，果真不負眾望，西區是一面倒、東區是後來居上，收視率與賽事精彩程度方面還是相當有看頭。尤其是東區總冠軍賽，一開始密爾瓦基公鹿隊二連勝多倫多時，各界NBA專家篤定認為今年是總冠軍賽將是「勇士獵公鹿」，沒想到25日打完第六戰後，才知道總冠軍賽將上演「勇者鬥惡龍…….」。

不論如何，打入東西冠軍賽的四隊金州勇士、波特蘭拓荒者暴龍與公鹿在未來一兩年若想要更上一層或繼續維持霸權，在場內與場外都有課題要解決、釐清。

今年的NBA東、西區冠軍賽相當精彩，除了四隊主將各顯神通，也可以見到各隊的戰力差...
今年的NBA東、西區冠軍賽相當精彩，除了四隊主將各顯神通，也可以見到各隊的戰力差距與消長。 美聯社
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多倫多暴龍

暴龍隊今年在詹姆斯(LeBron James)去西岸「享福」後，終於趁勢打進球隊史上第一次NBA總冠軍，對一支算是NBA新一代的球隊、一隻非主流的球隊、甚或一支唯一不在美利堅合眾國土內的NBA球隊，能進總軍賽已經是足夠的成就，在總冠軍戰中，暴龍能多贏一場都是加分與歡樂。

在目前NBA長人運動能力超強、球路位置多重化的環境裡，小前鋒雷納德(Kawhi Leonard)不但是專一(也是單一)位置的典範，他那臨危不亂、贏球輸球面部表情都差不多的個性，也是目前NBA球員的一股清流。美東24日ESPN知名籃球球評史密斯(Steven A. Smith)還丟出了一個話題，今夏NBA自由球員市場到底是誰比較火？杜蘭特？還是雷納德？接著又問，兩人誰比較適合做為建隊基石？

再者，打完了東區總冠軍賽後，「可愛哥」雷納德完全打出身價。在多倫多暴龍的建隊史上，開隊元老後衛「太空飛鼠」史陶德邁爾(Damon Stoudamire)、「加拿大飛人」卡特(Vince Carter)各有各的地位，雷納德論資歷與本來的人氣都比不上前兩位，但這次的季後賽一舉將他推上暴龍隊青史的居高點，若能「意外」拿下總冠軍，那麼多倫多真的會產生暴動….(1994、2011年溫哥華因拿下冰球史坦利總冠軍盃，兩次都發生球迷鬧事暴動，分別造成百餘人輕重傷)

暴龍隊成立有24年頭，這次打進冠軍賽百年難得，可愛哥一鼓作氣帶著老將羅瑞(Kyle Lowry)、小加索(Marc Gasol)等創下暴龍隊史的新一章，本來今夏他準備投入自由球員市場，可能要回老家洛杉磯打球的計畫，現在有可能被熱情的多龍多球迷給感動而轉變心意。據報載當地的大房地產商已說，只要雷納德願意留下，將提供免費房地產。還有消息傳出，當地餐廳更提供免費吃到飽、吃一生的服務。

暴龍能打進總冠軍賽，在前三個系列戰幾乎場場有超水準演出的雷納德(左)自然是最大功...
暴龍能打進總冠軍賽，在前三個系列戰幾乎場場有超水準演出的雷納德(左)自然是最大功臣！ 美聯社
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金州勇士

總冠軍獎盃對於勇士隊來說現在就只差一步了，若再度奪冠，勇士隊將會是2010年代無疑最強的NBA霸權，五年中拿四次總冠軍，這也有可能是勇士隊在具有無敵兵團的情況下奪冠。勇士隊過去兩年拿冠軍都是以「三加一」的概念在打，在原有的柯瑞(Steph Curry)、湯普森(Klay Thompson)、葛林(Draymond Green)組成既有的鐵三角情況下，外加一支攻擊箭頭杜蘭特(Kevin Durant)，組成NBA的無敵艦隊。

也不可否認，目前的杜蘭特不但是地表上進攻能力最強的球員，也將會是今夏自由球市場中最火熱的球員。大致上可以確定，杜蘭特下一季是不會待在舊金山了，只是不確定他會去哪？在這種情況下，勇士隊是否還能摧枯拉朽？

有趣的是，勇士隊在西區準決賽與休士頓火箭隊的遭遇後半段開始，杜蘭特就因傷缺席，加上總冠軍賽第一場，他也將缺席。勇士隊在缺少攻擊箭頭的情況下，靠著原有的鐵三角照樣拿下火箭與拓荒者。所以課題是：有沒有杜蘭特其實沒差？……..至少可以確定的是，沒有杜蘭特，勇士隊現有陣容是可以挺進總冠軍賽的。

ESPN日前公布了一個數字，勇士隊的格林是目前NBA最會贏的球員，勝率達7成81(季賽加季後賽)，跟在後面的還有暴龍的雷納德、魔術強森、洛杉磯湖人隊前名將庫柏(Michael Cooper)和波士頓塞爾蒂克隊的「大鳥」柏德(Larry Bird)，這背後的含意是，不管杜蘭特再怎麼勇猛，甚至是一隊的建隊基礎，但勇士隊不能沒有兩名球員！那就是柯瑞與格林，PERIOD！剩下的都是可以再商量、割捨或可有可無的。

柯瑞(左)與格林(右)再次證明他們是勇士隊贏球的保證，即使杜蘭特終將離開，勇士球...
柯瑞(左)與格林(右)再次證明他們是勇士隊贏球的保證，即使杜蘭特終將離開，勇士球迷也不用太擔心。 美聯社
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密爾瓦基公鹿

談到公鹿隊，就一個人可以做總結，「希臘怪物」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)，成也是他、敗也是他，打了一整季好球的他，到了東區冠軍賽這節骨眼上，才知道他其實還是個靠體能優勢打球的年輕小夥，說的更白一點就是紐奧良鵜鶘隊「一眉道人」戴維斯(Anthony Davis)苦練外線之前的版本。

整個東區冠軍系列賽打下來，字母哥偏好外內切、運用體型優勢，配上大跨步上籃的路數完全被看破，加上中距離與外線手感與準頭全失，被暴龍隊以更穩健的球路與防守給比了下去。尤其在東區冠軍戰最後一場，安戴托昆波信心全失，一拿到球後，外傳比自己起來的多，滿慘的。

就陣容來說，尤其是在先發上面，公鹿隊其實不輸暴龍隊，但在整合與臨場上，暴龍隊的雷納德就是比安戴托昆波領軍的公鹿群來的穩。

所以公鹿隊今夏在主要陣容變動不大的情況下，先發必須將戰力練得更上一層之外，板凳深度的補強也極為重要，不過最重要的還是安戴托昆波在心理素質與整體球路的再進化才是。

公鹿雖然在例行賽打出最強的60勝22敗戰績，但季後賽被暴龍狠狠地上了一課，證明他...
公鹿雖然在例行賽打出最強的60勝22敗戰績，但季後賽被暴龍狠狠地上了一課，證明他們還有很多東西要學與改進。 美聯社
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波特蘭拓荒者

要不是金州勇士隊擋在前面，說真的波特蘭拓荒者隊的在今年整個季後賽表現，其實是可以接受的。19年後第一次在季後賽過兩關，直打到西區總冠軍賽，上一次拓荒者隊打到這般境界時，陣中居然還有「天下第二人」皮朋(Scottie Pippen)。

但是不論拓荒者如何絕殺奧克拉荷馬雷霆、又如何在艱苦的七戰中，從丹佛金塊球場逃生出來，遇到天敵勇士隊以直落四「剃光頭」的被掃掉，也實在太難看了。

拓荒者其實能做的都已經做了，賽事一結束，該隊總管歐西(Neil Olshey)立即先與教練史考特(Terry Scott)續約，接著又預期延長號稱西岸第二號控衛的里拉德(Damian Lillard)的合約，但是這樣可能是不太夠的。

在目前西強東弱、競爭激烈的NBA西區，想要在西岸出頭天，非得要有至少三位A級或星字級球員；拓荒者過去幾年都是只靠里拉德與麥凱倫(C.J. McCollum)一雙後衛撐全場，雖然兩人在今年在自身球技上又提升了檔次，隊形上還是只圍著兩人打，進季後賽後挺進一二輪是最多了，想要從嚴峻的西岸打出來，沒有再額外五顆星的球員加入，拓荒者的未來就最多只能這樣了。

拓荒者目前薪資空間有限，依照目前情況看來，要招進如杜蘭特、雷納德檔次的球員是不太可能，加上今年戰績打得又不差，在選秀會上只有第一輪25順位一籤，從這樣的情況來看，在競爭激烈的西區、不進反退的潮流中，拓荒者明年要像今年一樣打進西區冠軍賽將會更困難。

拓荒者的發展似乎是已到了極限，在主力後衛里拉德(右)即將邁向29歲之際，球隊要思...
拓荒者的發展似乎是已到了極限，在主力後衛里拉德(右)即將邁向29歲之際，球隊要思考如何做出改變。 美聯社
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暴龍勇士公鹿拓荒者

梁起華

長年旅居紐約的華文媒體人 我只是個喜歡體育的記者，但我從來不是體育記者 體育引領我了解美國文化、記者帶領我了解真實人生
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