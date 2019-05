NBA／討教防守雷納德？ 勇士、馬刺教頭共進晚餐

波波維奇與柯爾(右)。 美聯社 分享 facebook NBA總冠軍賽台灣時間周五登場,衛冕軍勇士隊教頭柯爾(Steve Kerr)被直擊開戰前和馬刺隊教頭波波維奇(Gregg Popovich)在舊金山的餐廳共進晚餐,合照還被放上推特,兩人餐敘的對話內容成為話題。

波波維奇是暴龍隊當家球星雷納德(Kawhi Leonard)前教頭,兩人在黑衫軍共事7個球季,但雷納德去年轉戰多倫多,還率暴龍在東區決賽克服先輸2場劣勢,連贏4場淘汰東區頭號種子公鹿隊,闖進隊史首度的總冠軍賽。

暴龍闖進總冠軍賽,雷納德的前教頭則和衛冕軍教頭共進晚餐,是否有討論到總冠軍賽對策成為媒體好奇焦點,不過柯爾今天球隊訓練後受訪透露,大概2小時的用餐時間中,認識將近20年的兩人只是開心敘舊、喝了幾杯酒,話題圍繞家人和生活,沒有聊到太多籃球。

波波維奇也曾是柯爾教頭,兩人的師徒關係共有4個球季。

不過柯爾今天被媒體告知前,並不知道他和波波維奇共進晚餐有被拍照,只有兩人的合照甚至上傳到社群平台,讓他狐疑說:「那被放到推特?」他還反問記者說,照片中除了他和馬刺教頭,是否還有其他人入鏡,「我的太太有在照片裡嗎?是有人從街上或哪裡拍的嗎?」

