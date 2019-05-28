NBA／討教防守雷納德？ 勇士、馬刺教頭共進晚餐

2019-05-28 18:51 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



波波維奇與柯爾(右)。 美聯社 分享 facebook NBA總冠軍賽台灣時間周五登場，衛冕軍勇士隊教頭柯爾（Steve Kerr）被直擊開戰前和馬刺隊教頭波波維奇（Gregg Popovich）在舊金山的餐廳共進晚餐，合照還被放上推特，兩人餐敘的對話內容成為話題。

波波維奇是暴龍隊當家球星雷納德（Kawhi Leonard）前教頭，兩人在黑衫軍共事7個球季，但雷納德去年轉戰多倫多，還率暴龍在東區決賽克服先輸2場劣勢，連贏4場淘汰東區頭號種子公鹿隊，闖進隊史首度的總冠軍賽。

暴龍闖進總冠軍賽，雷納德的前教頭則和衛冕軍教頭共進晚餐，是否有討論到總冠軍賽對策成為媒體好奇焦點，不過柯爾今天球隊訓練後受訪透露，大概2小時的用餐時間中，認識將近20年的兩人只是開心敘舊、喝了幾杯酒，話題圍繞家人和生活，沒有聊到太多籃球。

波波維奇也曾是柯爾教頭，兩人的師徒關係共有4個球季。

不過柯爾今天被媒體告知前，並不知道他和波波維奇共進晚餐有被拍照，只有兩人的合照甚至上傳到社群平台，讓他狐疑說：「那被放到推特？」他還反問記者說，照片中除了他和馬刺教頭，是否還有其他人入鏡，「我的太太有在照片裡嗎？是有人從街上或哪裡拍的嗎？」