親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
法網
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

館長有7前科？李天鐸凸顯國軍高層法治素養有待加強

藍營砸水球也難擋！立院65票通過李進勇人事案

運動筆記初半馬週年紀念人生首跑之【跑完這一場，絕對再也不跑】背水一戰
健行筆記龍洞灣岬步道七星嶺.蘇澳山.道聖路O型
NBA明星與他們的NBA故事｜Feat. 博焱焦點球員- Giannis Antetokounmpo (5月26日)

NBA／希臘怪物喊話 盼留住原班陣容再拚冠

2019-05-28 16:57聯合報 記者曾思儒╱即時報導

安戴托昆波已放眼下個球季，希望自由球員都能繼續留在密爾瓦基。 路透
安戴托昆波已放眼下個球季，希望自由球員都能繼續留在密爾瓦基。 路透
分享

季後賽旅程2天前已結束，公鹿隊球員直到今天回到自家球場，表情都還有些失落，不過當家球星「希臘怪物」安戴托昆波已放眼下個球季，他還向隊友喊話，希望自由球員都能繼續留在密爾瓦基。

包括波格登（Malcolm Brogdon）、米道頓（Khris Middleton）和洛培茲（Brook Lopez）都將成受限或非受限自由球員，球團還要決定要不要留下米羅蒂奇（Nikola Mirotic）和希爾（George Hill）。

「我希望每個人都留下來，這是很棒的隊伍，無私的球員朝著正確方向前進。」安戴托昆波表示，儘管沒闖進最後的總冠軍賽，公鹿球員仍是贏家，球隊氣氛好，團隊中沒有老鼠屎，「當然的，我希望每個人都回來，我也會讓隊友們知道這些。」

公鹿球迷也以實際行動歡迎球員回到密爾瓦基，除了接機時高喊「MVP」，城市隨處都有為公鹿加油的標語，讓這兩天沒有睡好的「希臘怪物」點滴在心。

「我無法承諾明年打下61勝，但未來這幾年，我們都會試著爭奪冠軍。」安戴托昆波認為，目前聯盟頂多只有4隊能喊出這樣的目標，自家就是其中之一，「未來這幾年，我們都會把自己擺到爭冠的位置。」

公鹿安戴托昆波自由球員
金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 ➠

相關新聞

信仰「魔球」的代價 三分狂潮的利與弊

2019-05-28 11:33

NBA／對決生涯起點球隊 林書豪拚首枚總冠軍戒

2019-05-28 14:54

NBA／勇士KD確定缺席首戰 卡珍斯在找節奏

2019-05-28 09:50

NBA／挑戰生涯首座FMVP 柯瑞：先贏球再說

2019-05-28 12:00

NBA／網傳詹皇接觸多位球星 AD及厄文都見了

2019-05-28 13:50

NBA／樂透球員0：7 小加索：說明努力的重要性

2019-05-28 11:40

2019NBA總冠軍賽 賽程與賽況

2019-05-27 13:02

公鹿無法跟勇士相比 總冠軍賽暴龍得回到現實

2019-05-27 07:00

NBA／詹皇放行兒子開IG帳號 老爸加持追蹤人數飆增

2019-05-28 17:16

NBA／爆韋德不食人間煙火 太太：像沉睡20年

2019-05-28 17:07

NBA／與公牛主帥共進晚餐？ 巴特勒動向引揣測

2019-05-28 16:40

NBA／網路筆戰論籃球 杜蘭特：我絕對有資格

2019-05-28 16:02

NBA／跨區轉隊連2年進決賽 麥考前1位為柯爾

2019-05-28 12:55

NBA／另類紀錄發燒 歐尼爾隊友連36年參與決賽

2019-05-28 12:33

NBA／暴龍瞄準首冠 ESPN稱是勇士最強勁敵

2019-05-28 11:12

NBA／暴龍格林東冠失準：沒人比我更沮喪

2019-05-28 10:59

NBA／范弗利特得子後好旺 柯爾：冠軍賽別再生

2019-05-28 10:22

NBA／挑戰衛冕軍 暴龍盼搖擺人阿努諾比歸隊

2019-05-27 20:21

NBA／康特辦訓練營 嫌學童穿柯瑞球衣刺眼

2019-05-27 19:03

NBA／看好勇士奪冠 俠客：面對質疑打更好

2019-05-27 18:06

NBA／總冠軍賽碰前東家 麥考：難以置信

2019-05-27 17:32

NBA／分區決賽2連敗後4連勝 暴龍史上第3隊

2019-05-27 17:00

NBA／後三戰三分球17投14中 范弗利特及時復甦

2019-05-27 16:51

NBA／暴龍無樂透新秀照闖決賽 近50年來首見

2019-05-27 16:05

NBA／字母哥獲英雄式歡迎 球迷機場高喊MVP

2019-05-27 16:01

NBA／麥考連3年打總冠軍賽 勇士前隊友喊瘋狂

2019-05-27 15:26

NBA／體育記者裝熟 遭杜蘭特打臉爆口水戰

2019-05-27 15:14

NBA／名嘴黑雷納德 麥凱倫：放下仇恨吧

2019-05-27 15:01

NBA 2019季後賽對戰表─東區

2019-05-26 11:14

NBA 2019季後賽對戰表─西區

2019-05-24 11:20

東區決賽最終診斷 字母哥將會找出突破點

2019-05-24 07:00

西區決賽落幕 另一個柯瑞正要起飛

2019-05-23 07:00

柯瑞、格林完全解放 勇士比2015、16年更瘋狂

2019-05-21 12:37

男高音對決重金屬樂團 林書豪能來點背景音效？

2019-05-16 07:00

雷納德絕殺之後 暴龍拼東決的三道關卡

2019-05-15 12:10

勇士贏拓荒者不難 但勇士很難輕鬆打

2019-05-15 07:00

丹東尼黔驢技窮 火箭該換總教練了

2019-05-13 07:00

浪花兄弟各掌半邊天 勇士擊落火箭關鍵4因素

2019-05-12 10:45

續命的主場生死戰 里拉德時間得提早開演

2019-05-10 07:00
看更多

熱門文章

NBA／網傳詹皇接觸多位球星 AD及厄文都見了

2019-05-28 13:50

NBA／勇士KD確定缺席首戰 卡珍斯在找節奏

2019-05-28 09:50

NBA／另類紀錄發燒 歐尼爾隊友連36年參與決賽

2019-05-28 12:33

NBA／暴龍瞄準首冠 ESPN稱是勇士最強勁敵

2019-05-28 11:12

NBA／看好勇士奪冠 俠客：面對質疑打更好

2019-05-27 18:06

NBA／總冠軍賽碰前東家 麥考：難以置信

2019-05-27 17:32

信仰「魔球」的代價 三分狂潮的利與弊

2019-05-28 11:33

NBA／挑戰衛冕軍 暴龍盼搖擺人阿努諾比歸隊

2019-05-27 20:21

中職／10條好漢打過第5棒 兄弟陣容超級變變變

2019-05-28 07:00

NBA／挑戰生涯首座FMVP 柯瑞：先贏球再說

2019-05-28 12:00

MLB／暴龍晉級NBA總冠軍賽 藍鳥球員跟著嗨

2019-05-26 19:51

NBA／暴龍格林東冠失準：沒人比我更沮喪

2019-05-28 10:59

NBA／康特辦訓練營 嫌學童穿柯瑞球衣刺眼

2019-05-27 19:03

MLB／膝傷毀生涯 紅襪派卓亞：不確定還能復出

2019-05-28 08:55

小6足球員神腳踢出「世界波」 網驚：國家隊快來選人

2019-05-27 18:04

NBA／范弗利特得子後好旺 柯爾：冠軍賽別再生

2019-05-28 10:22

NBA／樂透球員0：7 小加索：說明努力的重要性

2019-05-28 11:40

法網／決勝盤賞貝果 謝淑薇奪法網單打第四勝

2019-05-28 09:22

日職／王柏融長程砲火不夠 交流戰更嚴酷挑戰

2019-05-27 20:05

NBA／網路筆戰論籃球 杜蘭特：我絕對有資格

2019-05-28 16:02

MLB／作客洋基飽受噓聲 馬恰多：強的球員都會

2019-05-28 07:57

日職／山川暫居明星賽人氣王 王柏融外野手第10

2019-05-27 17:42

MLB／只穿襪子站在投手丘 培瑞茲創最奇怪停賽

2019-05-28 15:08

NBA／與公牛主帥共進晚餐？ 巴特勒動向引揣測

2019-05-28 16:40

NBA／跨區轉隊連2年進決賽 麥考前1位為柯爾

2019-05-28 12:55

NBA／爆韋德不食人間煙火 太太：像沉睡20年

2019-05-28 17:07

NBA／對決生涯起點球隊 林書豪拚首枚總冠軍戒

2019-05-28 14:54

日職／強森回神、鈴木助威 廣島暴鯉型態準備中

2019-05-28 07:00

MLB／克蕭技壓狄葛隆 生涯對大都會9勝0敗

2019-05-28 12:10

MLB／陳偉殷單局掉四分 馬丁利：因雨暫停有影響

2019-05-27 19:00

籃球／月底確定參賽隊 職籃確定11月2日開打

2019-05-28 16:15

MLB／貝林格太火燙 記者道歉曾建議道奇換瑞爾穆托

2019-05-28 12:29

MLB／哈波近15打數慘吞9K 灰頭土臉被三振王

2019-05-27 21:30

MLB／大谷盜壘失敗 運動家10連勝王維中沒亮相

2019-05-28 11:00

MLB／陳偉殷飆破800K 亞洲現役第3

2019-05-27 23:53

日職／萊德恐怖指數冠洋砲 王柏融得力拚長打

2019-05-28 14:02

MLB／沒請隊友吃宵夜？ 薛則連7場優質先發僅1勝

2019-05-28 10:02

法網／拚第12座「火槍手盃」 納達爾拔頭籌

2019-05-27 23:46

12強賽／中華隊總教練 中職還在等洪一中點頭

2019-05-27 17:22

PGA／羅相昱好大方！ 冠軍禮物整台車送桿弟

2019-05-27 21:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top