NBA／希臘怪物喊話 盼留住原班陣容再拚冠

2019-05-28 16:57 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



安戴托昆波已放眼下個球季，希望自由球員都能繼續留在密爾瓦基。 路透 分享 facebook

季後賽旅程2天前已結束，公鹿隊球員直到今天回到自家球場，表情都還有些失落，不過當家球星「希臘怪物」安戴托昆波已放眼下個球季，他還向隊友喊話，希望自由球員都能繼續留在密爾瓦基。

包括波格登（Malcolm Brogdon）、米道頓（Khris Middleton）和洛培茲（Brook Lopez）都將成受限或非受限自由球員，球團還要決定要不要留下米羅蒂奇（Nikola Mirotic）和希爾（George Hill）。

「我希望每個人都留下來，這是很棒的隊伍，無私的球員朝著正確方向前進。」安戴托昆波表示，儘管沒闖進最後的總冠軍賽，公鹿球員仍是贏家，球隊氣氛好，團隊中沒有老鼠屎，「當然的，我希望每個人都回來，我也會讓隊友們知道這些。」

公鹿球迷也以實際行動歡迎球員回到密爾瓦基，除了接機時高喊「MVP」，城市隨處都有為公鹿加油的標語，讓這兩天沒有睡好的「希臘怪物」點滴在心。

「我無法承諾明年打下61勝，但未來這幾年，我們都會試著爭奪冠軍。」安戴托昆波認為，目前聯盟頂多只有4隊能喊出這樣的目標，自家就是其中之一，「未來這幾年，我們都會把自己擺到爭冠的位置。」