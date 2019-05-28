NBA／挑戰生涯首座FMVP 柯瑞：先贏球再說

2019-05-28 12:00 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



，雖然渴望拿下生涯首座總冠軍賽MVP，但自己最關心的依舊是勝負和總冠軍。 美聯社 分享 facebook

在連續3次向總冠軍賽MVP挑戰都遭到隊友「攔胡」後，金州勇士主控柯瑞（Stephen Curry）今年被認為將是向此獎項再度挑戰的最佳時機，不過他今天表示，雖然渴望拿下生涯首座總冠軍賽MVP，但自己最關心的依舊是勝負和總冠軍。

勇士在前三次封王後，分別由伊古達拉（Andre Iguodala）和杜蘭特（Kevin Durant）抱回冠軍賽MVP，這也讓不少柯瑞球迷為他打抱不平，不過今年在杜蘭特右小腿拉傷已確定缺席冠軍賽首戰，伊古達拉狀況也不若以往的狀態下，如勇士能夠順利奪冠，那柯瑞被看好將抱回個人生涯首座總冠軍賽MVP獎座。

對此，柯瑞在今天受訪時表示，總冠軍賽MVP本來就是個相當特別且人人都想拿的獎項，包括他自己在內，但回歸到比賽層面上，自己最關心的還是勝負，「和比賽輸贏相比，FMVP真的只能算是次要，甚至是更低的。」

柯瑞指出，儘管外界認為他對於勇士貢獻良多，但他也很清楚其他球員對於球隊的貢獻，因此不論今年是誰最後拿下這個獎座，都不會影響到球隊氣氛，「我可以每場比賽都拿50分，但沒有其他人的貢獻，每個人都把心思放在個人榮耀上，我們就不可能拿下冠軍，反觀如果每個人都能受到讚揚，大家都會為彼此感到驕傲。」

不過對於柯瑞來說，今年領軍挑戰冠軍的最大難關，可能在於暴龍將會派出也曾拿下過總冠軍賽MVP的雷納德（Kawhi Leonard）來看防他，柯瑞說：「他有力量、臂展和腳步，面對這樣一名優秀的防守者，你幾乎不能讓球暴露在他手掌下，但我也有我的優勢存在，我必須要把它完全發揮出來。」