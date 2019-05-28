NBA／樂透球員0：7 小加索：說明努力的重要性

2019-05-28 11:40 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



暴龍中鋒小加索。 美聯社 分享 facebook

多倫多暴龍與衛冕軍金州勇士今年將在總冠軍賽碰頭，兩隊不僅在冠軍賽經驗上有著極大的落差，兩隊「選秀樂透球員」更呈現0：7的極大差距，不過暴龍中鋒小加索（Marc Gasol）認為，這樣的差距並不能代表什麼，只能說明每天努力練球與求進步的重要性。

暴龍今年如願闖進隊史首度的總冠軍賽，雖然陣中不乏獨當一面的球星，不過包括一哥雷納德（Kawhi Leonard）與主控羅瑞（Kyle Lowry）當年在選秀會上皆非樂透選秀球員（前14順位），最高選秀順位為雷納德的2011年首輪第15順位，相較之下勇士陣中卻擁有選秀狀元伯加特（Andrew Bogut）、榜眼杜蘭特（Kevin Durant）等7名樂透球員。

在今天被問到這樣的差距是否代表著什麼時，在2007年選秀會上第48順位才中選的小加索則是幽默回應，「我不知道這代表著什麼，因為當年我被選到時，我幾乎已經要睡著了，我能跟你說有關選秀的事情相當有限。或許這是告訴你樂透選秀有幾個人，也或許是說每天你努力練球和求進步有多重要。」

而在2009年第26順位中選的格林（Danny Green）則說：「我們有很多來自不同地方、肩負不同故事與責任的球員，不論是已經在聯盟站穩地位，或是深知失去舞台滋味，又或是在選秀後段中選的球員，這說明我們這支球隊有很多不同背景的球員組成。」