NBA／東區冠軍賽失準 暴龍格林：沒人比我更沮喪

2019-05-28 10:59 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



多倫多暴龍「聖堂射手」格林在東區冠軍賽陷入低潮，感到非常沮喪。 美聯社 分享 facebook

多倫多暴龍「聖堂射手」格林（Danny Green）今年東區冠軍賽期間三分球手感盡失，合計出手23次僅命中4球，其中包括最後15次出手投丟了14球，低迷的手感讓他在今天受訪時表示，沒有任何人比他更沮喪了。

身為暴龍最倚重的三分冷箭手，格林在本季例行賽期間三分球命中率4成55，在全聯盟中排名第2名，不過到了季後賽後他的手感卻急速冷凍，尤其在東區冠軍賽期間射手風範盡失，成為暴龍陷入苦戰的原因之一。

對於這樣的狀況，今天格林表示，自己絕對是最沮喪的那個人，儘管外界都告訴他「不要想太多」、「繼續投籃」，但實質上卻對他沒有太大的幫助，「你很難不去想這件事，儘管全世界的人都叫我不要去想，每個人看到我也都要我繼續投籃，當然我一定會繼續做這件事，但你們叫我不要想太多，儘管我很努力這樣做，但卻沒有太大幫助。」

不過靠著鮑威爾（Norman Powell）與范弗利特（Fred VanVleet）的火力支援，暴龍仍舊艱辛的度過了東區冠軍賽，格林也說：「我的出手看起來依舊乾淨利落，但我沒有找到希望的節奏，反倒是鮑威爾與范弗利特打得相當不錯，他們可以控球並尋找彼此，為彼此製造出手機會，在關鍵時刻為球隊進球。」

但格林的季後賽經驗毫無疑問將是暴龍必須倚重的，主控羅瑞（Kyle Lowry）說：「我認為這對於格林來說將是個全新的系列賽，上個階段已經結束了，過去已經不再重要，我認為他會好起來的，第一場比賽，他就會做好準備。」