NBA／范弗利特得子後好旺 柯爾：冠軍賽別再生

2019-05-28 10:22 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



多倫多暴龍替補後衛范弗利特生子後手感回溫。 美聯社 分享 facebook

多倫多暴龍替補後衛范弗利特（Fred VanVleet）在今年東區冠軍賽期間喜迎兒子誕生，還因此擺脫低迷手感，成為暴龍挺進總冠軍賽的功臣之一，金州勇士主帥柯爾（Steve Kerr）在今天受訪時開玩笑的表示，希望他在冠軍賽期間沒有其他的小孩要出生。

身為暴龍最倚重的板凳進攻火力，范弗利特今年在季後賽前兩輪卻熄火，讓暴龍只能靠著先發球員孤軍奮戰，不過在東區冠軍賽第三戰順利迎接兒子誕生後，范弗利特的心思總算回到球場，在接下來的三場比賽三分球合計出手17次命中14球，成為暴龍逆轉公鹿，挺進總冠軍賽的功臣之一。

而范弗利特的火熱狀態也總冠軍賽的對手勇士感到頭疼，主帥柯爾就說：「范弗利特有了小孩後，完全扭轉了局面，讓所有情勢都倒向了自己，所以我希望他在今年冠軍賽期間，不會再有其他的小孩要出生。」

雖然柯爾的話多少帶著玩笑性質，但也顯示他認為范弗利特確實可能在總冠軍賽帶給他們威脅；根據NBA官網統計資料，在今年東區冠軍賽期間，當范弗利特留在場上時，暴龍每100次進攻中比公鹿多拿下12.3分，這樣的數據在分區冠軍賽期間所有平均上場超過15分鐘的球員中排名第一。