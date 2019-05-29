曾不受暴龍球迷歡迎 如今雷納德要為北境寫歷史

多倫多瘋狂了，甚至遠在西岸也受到暴龍隊闖進NBA總冠軍賽震撼！雷納德(Kawhi Leonard)毫無疑問是這次暴龍隊能夠直搗黃龍靈魂人物，也是自加拿大飛人卡特(Vince Carter)後，最令加國人民家喻戶曉的球星。

暴龍隊史首度闖進NBA總冠軍賽，雷納德(中)毫無疑問是能夠直搗黃龍靈魂人物，如今就看他能否為加拿大奪下首座NBA總冠軍。 美聯社 分享 facebook

其實，籃球運動一直以來在加拿大都無法登上體育版重要位置，雖籃球運動是由加拿大人奈史密斯博士(Dr. James Naismith)所發明，可是始終無法超越冰球運動成為加國主流，發展仍然是受到不少阻力。就算在過去飛人卡特(Vince Carter)與傳奇球星奈許(Steve Nash)先後為加國掀起一陣籃球風潮，曾一度燃起了許多加國人民對於籃球熱愛，但是職業冰球隊楓葉隊，甚至大聯盟藍鳥隊受歡迎程度依舊在當地民眾心中超越暴龍隊。畢竟沒有冠軍榮耀加持，使得暴龍隊在多倫多另外兩支同城職業隊面前，始終是矮一截，而一座久違NBA總冠軍預，計將會令暴龍隊與加拿大籃球的地位提升至前所未有高點，只因這座總冠軍讓加國人民苦等了18年！

18年前NBA季後賽，飛人卡特挾著隊史最佳單季49勝戰績，與一群禁區肌肉猛男們硬是把暴龍隊帶入了東區半決賽，使得暴龍隊的名氣頓時在加國大開，讓不少加國球迷對於NBA冠軍燃起不少期待。但是暴龍隊當年在半決賽所遭遇對手，是由戰神艾佛森(Allen Ivenson)所率領費城人隊。而在這「飛人VS.戰神」有如史詩般的對決裡，就算卡特如何展現出如無人之境得分能力與爆發力，但在戰神面前都顯得相形失色。兩軍最終戰至關鍵性的第7戰，可惜卡特在最後23呎外壓哨球失手，使得暴龍仍然與東區冠軍賽無緣，直到2016年加國民眾才又見冠軍戰的曙光。

曾被稱為「加拿大飛人」的卡特是暴龍隊史上最出名的球星，但始未能帶領暴龍隊奪冠。 美聯社 分享 facebook

時間來到了2016年，暴龍隊這次是以東區第二種子之姿打進了久違東區冠軍賽，而在此之前暴龍隊是NBA裡唯四沒有打過分區冠軍賽球隊。然而暴龍該年所面對強敵則是由小皇帝詹姆士(LeBron James)的騎士隊。當年暴龍隊雖陣中有羅瑞(Kyle Lowry)與德羅展(DeMar DeRozan)兩大後衛在陣，仍然抵擋不過小皇帝大軍壓境。

「詹皇不出，誰與爭鋒」，當年騎士獨霸東區乃是不爭事實，無奈暴龍當年就算如何頑強最終還是止步於東區冠軍賽。而在接下來的兩個球季，暴龍依然是無法突破騎士隊障礙，眼看要突破東區夢想將隨著時間而成泡影，沒想到2019球季，這加國球迷從未想過美夢竟被雷納德給實現。

NBA冠軍賽對加國人民來說，是個遙不可及的夢。而暴龍球迷們可能作夢也沒有想到，為他們圓夢的不是卡特，不是羅瑞，更不是傳奇人物奈許，而是今年才轉隊至多倫多的雷納德。由於雷納德上季在馬刺隊有擺爛的黑歷史，所以當暴龍隊於上個夏天宣告拿陣中的招牌球星德羅展交易至馬刺換來雷納德時，曾經許多球迷感到不解。不過，雷納德這次在季後賽表現則是令球迷不得不感到心悅誠服。

由於雷納德上季在馬刺隊有擺爛的黑歷史，暴龍隊季初宣告拿陣中的招牌球星德羅展交易至馬刺換來雷納德時，曾令許多球迷感到不解。 美聯社 分享 facebook

也許是宿命捉弄，暴龍隊在18年後季後賽裡，於東區半決賽中，再次遇上費城人隊，兩軍再次廝殺至第7戰，然而這次雷納德則是在15呎外絕殺費城人，完成了18年前卡特無法完成使命。之後，雷納德又以絕對劣勢之姿，率隊於逆境中打敗公鹿，達成加國球迷長年以來未能達成的夢想，闖進NBA總冠軍賽。「北境之王」(We the North)口號也因此再次響遍加拿大，然而這次主角無庸置疑的就是新一代暴龍首領雷納德。而暴龍隊本季所創下佳績，在未來想必會對加國籃球發展產生正面刺激。