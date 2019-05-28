NBA／勇士KD確定缺席首戰 卡珍斯在找節奏

2019-05-28 09:50 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



杜蘭特(左)確定趕不上總冠軍賽首戰，卡珍斯(右)是否復出則待評估。 美聯社資料照 分享 facebook

NBA總冠軍賽將在台灣時間5月31日開打，其中衛冕軍金州勇士在今天傳來最新的傷兵復原進度，在西區季後賽第二輪第五戰出戰火箭時拉傷右小腿的杜蘭特（Kevin Durant），確定趕不上首戰，而明星中鋒考珍斯（DeMarcus Cousins）雖然歸期未定，但總教練柯爾（Steve Kerr）強調他的復原狀況相當良好。

距離三連霸僅差最後一個系列賽勝利的勇士，今年在挑戰分區冠軍賽期間雖然主力陣容傷勢問題不斷，包括卡珍斯與杜蘭特兩名先發陸續傷退，但仍靠著過去幾年支撐起球隊的老班底一路過關斬將挺進到總冠軍賽。

不過在總冠軍賽開打前夕，勇士球迷最關心的還是「五虎將」能否有機會再度攜手合作？主帥柯爾今天在受訪時表示，至少這樣的狀況在首戰不會發生，「杜蘭特將不會出席首戰，我們還要繼續觀察他的狀況，不過冠軍賽每場比賽的間隔時間較久，對我們較有利。」

至於在季後賽首輪第二戰僅出賽4分鐘就未再登場的卡珍斯，雖然日前曾傳出仍有機會在本季復出，不過冠軍賽已開打在即，勇士球團仍未為他訂下明確的復出計畫，柯爾說：「他的復原過程相當良好，不過問題出在他已經傷了兩個月，對一名中鋒來說，需要一點時間來找節奏，因為現在比賽速度太快了。」

柯爾表示，如果現在打得是例行賽，他會毫不猶豫的就讓卡珍斯先發調整狀態，不過他們現在要面對的是攸關連霸的總冠軍賽，讓他必須考慮到其他因素，「包括他的狀態、對位對手和我們希望怎麼呈現比賽等等。但我必須強調他的身體狀況是良好的，這個賽季對他來說相當不簡單，因為他加入我們就是希望打季後賽與冠軍賽，現在我們確實走到了這一步，卻只留下幾場比賽的機會給他，這樣的處境真的相當艱困。」