NBA／康特辦訓練營 嫌學童穿柯瑞球衣刺眼

康特(右)舉辦訓練營,有小球員穿著勇士隊當家射手柯瑞的藍色球衣參加,不過東道主也馬上做出回應。 美聯社 分享 facebook

拓荒者隊賽季結束沒多久,中鋒康特(Enes Kanter)今年夏天超過30場的籃球訓練營已經啟動,第一站就從波特蘭開始,不過卻有小學童「不識相」,穿著勇士隊當家射手柯瑞(Stephen Curry)的藍色球衣參加,不過東道主也馬上做出回應。

康特準備了一件黑色上衣,讓小男孩直接套在柯瑞球衣外面,「這樣好多了,好很多。」康特邊點頭邊笑說。

Note to kids in Enes Kanter's camp: do not wear a Steph jersey 😂 (via @AJ_McCord & @KOINNews ) pic.twitter.com/4StSeMDZp3

拓荒者的賽季就是終結在勇士手中,且是4戰就遭「橫掃」,其中柯瑞無疑是勇士晉級最大功臣,他4戰平均繳出36.5分,每戰可投進6.5記三分球,且外線命中率達4成25,助隊連5季打進總冠軍賽;柯瑞球衣銷售量在聯盟名列前矛,本季僅次於「小皇帝」詹姆斯(LeBron James),不過小學童穿著勇士30號球衣的模樣看在康特眼中仍有些刺眼。

本季加入拓荒者的康特,休季期間預計舉辦33場免費的訓練營,第一場昨天在波特蘭的莫蘭德社區中心舉行,兩個梯隊共有超過800名學童參加。

康特表示,他想給小朋友們一個籃球的夢想,「你知道,能讓他們遇到一個NBA球員很不錯,就是和他們聊天,有個對話,或許可以一打一。」他提到,打那麼久的籃球,他想回頭看看能做些什麼,「有多少人會受到我的啟發?這非常重要。」

From our friends at @KGWSports --- @Enes_Kanter's basketball camp was such a hit, they've added another free, open to the public camp on Sunday at 11am. Ages 8-18 at EastMoreland Sports Club! #RipCity @BrittanyFalkers pic.twitter.com/lRq0nggA5G