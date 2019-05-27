NBA／康特辦訓練營 嫌學童穿柯瑞球衣刺眼

2019-05-27 19:03 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



康特(右)舉辦訓練營，有小球員穿著勇士隊當家射手柯瑞的藍色球衣參加，不過東道主也馬上做出回應。 美聯社 分享 facebook

拓荒者隊賽季結束沒多久，中鋒康特（Enes Kanter）今年夏天超過30場的籃球訓練營已經啟動，第一站就從波特蘭開始，不過卻有小學童「不識相」，穿著勇士隊當家射手柯瑞（Stephen Curry）的藍色球衣參加，不過東道主也馬上做出回應。

康特準備了一件黑色上衣，讓小男孩直接套在柯瑞球衣外面，「這樣好多了，好很多。」康特邊點頭邊笑說。

Note to kids in Enes Kanter's camp: do not wear a Steph jersey 😂 (via @AJ_McCord & @KOINNews) pic.twitter.com/4StSeMDZp3 — ESPN (@espn) May 26, 2019

拓荒者的賽季就是終結在勇士手中，且是4戰就遭「橫掃」，其中柯瑞無疑是勇士晉級最大功臣，他4戰平均繳出36.5分，每戰可投進6.5記三分球，且外線命中率達4成25，助隊連5季打進總冠軍賽；柯瑞球衣銷售量在聯盟名列前矛，本季僅次於「小皇帝」詹姆斯（LeBron James），不過小學童穿著勇士30號球衣的模樣看在康特眼中仍有些刺眼。

本季加入拓荒者的康特，休季期間預計舉辦33場免費的訓練營，第一場昨天在波特蘭的莫蘭德社區中心舉行，兩個梯隊共有超過800名學童參加。

康特表示，他想給小朋友們一個籃球的夢想，「你知道，能讓他們遇到一個NBA球員很不錯，就是和他們聊天，有個對話，或許可以一打一。」他提到，打那麼久的籃球，他想回頭看看能做些什麼，「有多少人會受到我的啟發？這非常重要。」