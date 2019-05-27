NBA／康特辦訓練營 嫌學童穿柯瑞球衣刺眼
拓荒者隊賽季結束沒多久，中鋒康特（Enes Kanter）今年夏天超過30場的籃球訓練營已經啟動，第一站就從波特蘭開始，不過卻有小學童「不識相」，穿著勇士隊當家射手柯瑞（Stephen Curry）的藍色球衣參加，不過東道主也馬上做出回應。
康特準備了一件黑色上衣，讓小男孩直接套在柯瑞球衣外面，「這樣好多了，好很多。」康特邊點頭邊笑說。
Note to kids in Enes Kanter's camp: do not wear a Steph jersey 😂 (via @AJ_McCord & @KOINNews) pic.twitter.com/4StSeMDZp3— ESPN (@espn) May 26, 2019
拓荒者的賽季就是終結在勇士手中，且是4戰就遭「橫掃」，其中柯瑞無疑是勇士晉級最大功臣，他4戰平均繳出36.5分，每戰可投進6.5記三分球，且外線命中率達4成25，助隊連5季打進總冠軍賽；柯瑞球衣銷售量在聯盟名列前矛，本季僅次於「小皇帝」詹姆斯（LeBron James），不過小學童穿著勇士30號球衣的模樣看在康特眼中仍有些刺眼。
本季加入拓荒者的康特，休季期間預計舉辦33場免費的訓練營，第一場昨天在波特蘭的莫蘭德社區中心舉行，兩個梯隊共有超過800名學童參加。
康特表示，他想給小朋友們一個籃球的夢想，「你知道，能讓他們遇到一個NBA球員很不錯，就是和他們聊天，有個對話，或許可以一打一。」他提到，打那麼久的籃球，他想回頭看看能做些什麼，「有多少人會受到我的啟發？這非常重要。」
From our friends at @KGWSports --- @Enes_Kanter's basketball camp was such a hit, they've added another free, open to the public camp on Sunday at 11am. Ages 8-18 at EastMoreland Sports Club! #RipCity @BrittanyFalkers pic.twitter.com/lRq0nggA5G— NBC Sports Northwest (@NBCSNorthwest) May 26, 2019
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