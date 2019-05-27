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NBA／總冠軍賽碰前東家 麥考：難以置信

2019-05-27 17:32聯合報 記者曾思儒╱即時報導

命運很會捉弄人，麥考選擇離開勇士後輾轉加入暴龍，結果卻在總冠軍賽遭遇前東家。 歐...
命運很會捉弄人，麥考選擇離開勇士後輾轉加入暴龍，結果卻在總冠軍賽遭遇前東家。 歐新社
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選擇離開勇士隊，後衛麥考（Patrick McCaw）今年仍拿到總冠軍賽門票，他周五將穿著暴龍隊球衣在多倫多迎接前隊友，他形容說：「難以置信知道我要在總冠軍賽碰前東家，這劇本是編寫不出來的，所以我會準備妥當。」

麥考2016年選秀會上是被公鹿挑中，勇士付給公鹿240萬美元將麥考交易到灣區，過去兩個賽季也讓他進入輪替陣容、有計畫將他培養成未來主力，但他本季成受限自由球員後，拒絕勇士開出的2年520萬美元報價，還傳出他已無心效力衛冕軍。

麥考選擇加入騎士隊，但只出賽3場就遭釋出，成為完全自由球員，之後才和暴龍簽約，但他並沒成為主戰成員，例行賽出賽26場，平均僅2.7分、1助攻，季後賽更遭冷凍，三個系列賽合計只上場36分鐘，攻下2分、2助攻，不過總冠軍賽將碰前東家，成賽前話題之一。

「我知道這是很難想像的感覺。」麥考提到，今年自己經歷過很多高低起伏，「大家都試著想指出我發生什麼事，所以能在總冠軍賽碰到前隊友，感覺真的很難以置信。」

他在勇士的菜鳥球季，出賽71場比賽中有20場先發，場均4分，代表作是西區決賽第2戰碰馬刺隊攻下18分、5助攻和3抄截。

「我熱愛在勇士打球，我的隊友，教練團，沒有什麼事能讓我說，我不想再回去打球。」麥考對決前東家時受訪透露離開心聲，「這是我個人想法，我只是覺得，該是前進的時候了，該為自己創造新的機會。」

他再一次強調，離開和勇士高層、教練團、隊友和整個環境都無關，「我只是想繼續前進。」

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