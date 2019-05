NBA／字母哥獲英雄式歡迎 球迷機場高喊MVP

公鹿隊暌違48年重返總冠軍賽功虧一簣,「希臘怪物」安戴托昆波返回密爾瓦基市仍受到英雄式歡迎。 截圖自公鹿官方推特 分享 facebook

率公鹿隊暌違48年重返總冠軍賽功虧一簣,「希臘怪物」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)返回密爾瓦基市仍受到英雄式歡迎,球迷昨晚群聚在密爾瓦基米契爾將軍國際機場(Mitchell Airport),呼喊著「MVP!MVP!」,歡迎這位球隊領袖回家。

公鹿東區決賽遭暴龍隊上演「輸二贏四」逆轉,無緣幫助球隊繼1974年後再度爭冠。美國時間昨日晚間,「字母哥」自多倫多返鄉,機場外停車場早有大批球迷在外頭等候高喊MVP,並對他說「謝謝、我們愛你」,展現對他的支持。

安戴托昆波擊掌、握手、簽名來者不拒,「各位,感謝你們的支持。」並握拳振臂回應球迷,最後在歡呼聲中離去。

2013年加盟公鹿,安戴托昆波年年都在蛻變,24歲的他本季場均27.7分、10.3籃板、5.9助攻,率公鹿打出全聯盟最佳60勝,距離他加盟時所發爭冠豪語已然不遠。

本季功敗垂陳,但安戴托昆波表示,這還只是剛開始,相信這一年打下的紮實根基,未來會是公鹿拚冠的養分,「我們明年會再回來,也相信我們可以做到。」

@Giannis_An34 thanks fans for their support after the team returned home from Toronto!!