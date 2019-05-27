NBA／字母哥獲英雄式歡迎 球迷機場高喊MVP

2019-05-27 16:01 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



公鹿隊暌違48年重返總冠軍賽功虧一簣，「希臘怪物」安戴托昆波返回密爾瓦基市仍受到英雄式歡迎。 截圖自公鹿官方推特 分享 facebook

率公鹿隊暌違48年重返總冠軍賽功虧一簣，「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）返回密爾瓦基市仍受到英雄式歡迎，球迷昨晚群聚在密爾瓦基米契爾將軍國際機場（Mitchell Airport），呼喊著「MVP！MVP！」，歡迎這位球隊領袖回家。

公鹿東區決賽遭暴龍隊上演「輸二贏四」逆轉，無緣幫助球隊繼1974年後再度爭冠。美國時間昨日晚間，「字母哥」自多倫多返鄉，機場外停車場早有大批球迷在外頭等候高喊MVP，並對他說「謝謝、我們愛你」，展現對他的支持。

安戴托昆波擊掌、握手、簽名來者不拒，「各位，感謝你們的支持。」並握拳振臂回應球迷，最後在歡呼聲中離去。

2013年加盟公鹿，安戴托昆波年年都在蛻變，24歲的他本季場均27.7分、10.3籃板、5.9助攻，率公鹿打出全聯盟最佳60勝，距離他加盟時所發爭冠豪語已然不遠。

本季功敗垂陳，但安戴托昆波表示，這還只是剛開始，相信這一年打下的紮實根基，未來會是公鹿拚冠的養分，「我們明年會再回來，也相信我們可以做到。」