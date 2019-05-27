NBA／名嘴黑雷納德 麥凱倫：放下仇恨吧

2019-05-27 15:01 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



美國知名評論員貝利斯在網路上不停黑雷納德，讓拓荒者雙槍之一的麥卡倫也看不下去。 美聯社 分享 facebook

暴龍隊球星雷納德（Kawhi Leonard）成為多倫多救世主，率隊闖進隊史第一度的總冠軍賽，但當多倫多祭出多種「留人」手法之餘，也有相反聲音，美國知名評論員貝利斯（Skip Bayless）就是代表之一，他指雷納德上季在馬刺「擺爛」，本季卻能帶傷打季後賽，眾多批評連拓荒者隊球星麥凱倫（CJ McCollum）都看不下去，跳出來聲援雷納德。

貝利斯是眾所皆知的黑衫軍球迷，他在推特上發文批雷納德是「犯人」，儘管馬刺隊醫評估雷納德傷問題不大，2014年總冠軍賽MVP仍放棄賽季，反觀本季轉戰東區，雷納德季後賽卻接連擊敗傷病纏身的76人明星中鋒安比德（Joel Embiid）和公鹿隊球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）。

貝利斯的兇猛火力，讓季後賽已經結束的麥凱倫都跳出來，他轉發貝利斯的推文，要這位名嘴好好休息一下，「去睡一下吧，雷納德是頭野獸，放下你心中的仇恨吧。」

Give it a rest skip. Get some sleep man. Klaw is a monster. Get that hate out your heart https://t.co/IcdJXs2jM4 — CJ McCollum (@CJMcCollum) May 26, 2019

貝利斯失言次數不少，還有美國媒體幫他彙整10大爭議發言，內容包括「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）無法拿下冠軍戒、不值得拿下MVP等。