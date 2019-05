NBA／名嘴黑雷納德 麥凱倫：放下仇恨吧

美國知名評論員貝利斯在網路上不停黑雷納德,讓拓荒者雙槍之一的麥卡倫也看不下去。 美聯社 分享 facebook

暴龍隊球星雷納德(Kawhi Leonard)成為多倫多救世主,率隊闖進隊史第一度的總冠軍賽,但當多倫多祭出多種「留人」手法之餘,也有相反聲音,美國知名評論員貝利斯(Skip Bayless)就是代表之一,他指雷納德上季在馬刺「擺爛」,本季卻能帶傷打季後賽,眾多批評連拓荒者隊球星麥凱倫(CJ McCollum)都看不下去,跳出來聲援雷納德。

貝利斯是眾所皆知的黑衫軍球迷,他在推特上發文批雷納德是「犯人」,儘管馬刺隊醫評估雷納德傷問題不大,2014年總冠軍賽MVP仍放棄賽季,反觀本季轉戰東區,雷納德季後賽卻接連擊敗傷病纏身的76人明星中鋒安比德(Joel Embiid)和公鹿隊球星安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)。

貝利斯的兇猛火力,讓季後賽已經結束的麥凱倫都跳出來,他轉發貝利斯的推文,要這位名嘴好好休息一下,「去睡一下吧,雷納德是頭野獸,放下你心中的仇恨吧。」

Give it a rest skip. Get some sleep man. Klaw is a monster. Get that hate out your heart https://t.co/IcdJXs2jM4