NBA／體育記者裝熟 遭杜蘭特打臉爆口水戰

2019-05-27 15:14 世界日報 編譯組／綜合報導



福斯一號體育台記者布魯沙德和杜蘭特打口水戰。 記者劉超群／攝影 分享 facebook

福斯一號體育台（Fox Sports 1）記者布魯沙德（Chris Broussard）與金州勇士隊傷兵杜蘭特（Kevin Durant）隔空開火互嗆，從杜蘭特缺戰的可能後果，扯到兩人到底有沒有交情。

布魯沙德5月20日在廣播秀說，如果勇士隊在杜蘭特缺戰情況下奪冠，將是杜蘭特最糟糕的噩夢（his worst nightmare）。布魯沙德之後推文說，果真如此，杜蘭特的兩枚總冠軍戒指含金量會因此減色嗎？杜蘭特在推特回應說，這位兄弟有些誇大其詞，「你確定這是我最糟糕的噩夢嗎？」

布魯沙德第二天接受ESPN體育台訪問說，由於他與杜蘭特有特殊交情，所以有權提出假設性問題。他表示，這絕非誇張，他與杜蘭特可以在兩天內，連續兩、三個小時發簡訊聊天，內容涉及人生、籃球、媒體與宗教信仰。杜蘭特在推特回應這是謊言，寫說「你沒有我的手機號碼。」

布魯沙德5月24日在推特發表他坐在車上的影片解釋說，從2018年2月以來，他在推特與IG網站收到來自杜蘭特超過60條訊息。這些對話都由杜蘭特開啟，他認為這和簡訊沒差別。

布魯沙德說，這些訊息都在留在自己手機上面，很多人敦促他公布螢幕影像。但基於他對杜蘭特的尊重，他不會公布。他非常敬重杜蘭特，並不想與杜蘭特在推特開戰。今後他仍會以客觀態度分析杜蘭特球技，也請大家多收聽自己的廣播秀。