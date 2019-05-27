2019NBA總冠軍賽 賽程與賽況
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2019總冠軍賽最新勝場數
|勇士
|0
|0
|暴龍
|第一戰 5/31(五) 09:00 緯來、ELTA、Eleven Sports 1
|球隊
|總分
|得分
|籃板
|助攻
|資訊
|勇士
|數據統計
|暴龍
|賽後報導
|第二戰 6/03一) 08:00 緯來、ELTA、Eleven Sports 1
|球隊
|總分
|得分
|籃板
|助攻
|資訊
|勇士
|數據統計
|暴龍
|賽後報導
|第三戰 6/06(四) 09:00 緯來、ELTA、Eleven Sports 1
|球隊
|總分
|得分
|籃板
|助攻
|資訊
|暴龍
|數據統計
|勇士
|賽後報導
|第四戰 6/08(六) 09:00 緯來、ELTA、Eleven Sports 1
|球隊
|總分
|得分
|籃板
|助攻
|資訊
|暴龍
|數據統計
|勇士
|賽後報導
|*第五戰(如有需要) 6/11(二) 09:00 緯來、ELTA、Eleven Sports 1
|球隊
|總分
|得分
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|資訊
|勇士
|數據統計
|暴龍
|賽後報導
|*第六戰(如有需要) 6/14(五) 09:00 緯來、ELTA、Eleven Sports 1
|球隊
|總分
|得分
|籃板
|助攻
|資訊
|暴龍
|數據統計
|勇士
|賽後報導
|*第七戰(如有需要) 6/17(一) 08:00 緯來、ELTA、Eleven Sports 1
|球隊
|總分
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|賽後報導
均為台灣時間
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