NBA／厄文攜手籃網羅素？ 波爾：百分之一千可行

2019-05-27 10:37 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



美媒傳出，塞爾蒂克「一哥」厄文若選擇出走，將會考慮加盟籃網隊與羅素攜手合作。 美聯社 分享 facebook

日前有外媒報導指出，塞爾蒂克「一哥」厄文（Kyrie Irving）若選擇出走，將會考慮加盟籃網隊與羅素（D'Angelo Russell）攜手，合組頂尖後場組合，而過去曾執教過兩人的波爾（Kevin Boyle）受訪時認為，這兩人組合是「百分之一千」可行。

本季被外界視為極具東區爭冠實力的塞爾蒂克，雖在季後賽首輪直落四橫掃溜馬，不過面對安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）領軍的公鹿隊，只在系列賽拿下一勝，最終以1：4遭到淘汰。

外界也對來到波士頓第二年的厄文有所疑慮，對他的領袖氣質提出質疑，檢視他與陣中年輕球員相處模式。日前有媒體報導指出，若是厄文選擇離開「綠衫軍」，那麼他將強烈考慮加盟本季重返東區季後賽的籃網。

而曾在高中執教過厄文、在Montverde Academy帶過羅素的波爾接受《紐約郵報》訪問時，認為如果籃網能把這兩人組合起來，這對後場組合將會成為一對充滿活力的搭檔。

「我認為這百分之一千可行。」波爾說，「羅素很了解厄文，喜歡且尊敬他，這對他們兩人都有好處，厄文可以幫助羅素成為前15、甚至前10的水平，我覺得他們會十分完美的融合在一起，我不知道為什麼波士頓的一些東西不適合厄文，但籃網可以。」

波爾認為，厄文與羅素兩人絕對可以一起打球，因為兩人都可以得分、自己創造投籃機會，也都是非常優秀的助攻手，「他們在一起會很適合，因他們都不介意對方控球，也都不需要一直掌握球權，過去外界會因此指責厄文，但當他的球隊中擁有與他類似能力和看法的球員時，他是願意分享球的，羅素就是其中之一。」