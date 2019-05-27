NBA／雷納德離開馬刺原因 舅舅：沒了信任感

2019-05-27 09:24 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



雷納德舅舅談到姪子堅持出走的原因，在於與馬刺之間已經沒了信任感。 路透 分享 facebook

去年夏天雷納德（Kawhi Leonard）離開馬刺轉披暴龍隊球衣，今天他的舅舅羅伯森（Dennis Robertson）接受《雅虎體育》記者海恩斯（Chris Haynes）專訪，談到雷納德堅持出走的原因，在於與馬刺之間已經沒了信任感。

雷納德的交易案最終在馬刺、暴龍雙方達成協議後談妥，馬刺將雷納德以及格林（Danny Green）送往多倫多，換回德羅展（DeMar DeRozan）、伯爾特（Jakob Poeltl）以及2019年受保護的首輪選秀權。

上一季雷納德受到股四頭肌傷勢困擾，僅代表馬刺出賽9場，球季結束後離開了待了七年的馬刺，他的舅舅羅伯森認為，會讓雷納德想離開馬刺原因，在於雙方沒了信任感，「他們（馬刺）不相信雷納德沒辦法打球，這讓我們的信任感消失，也讓我們不再相信他們。」

羅伯森說：「當一名球員說他不能打球，你就應該相信他。有時你會遇到隊醫告訴你什麼該做、什麼不該做，而雷納德當時就是感覺到極大的疼痛而無法出賽，而他們不相信他，也讓彼此關係無法恢復，因此我們決定必須放手向前。」

來到多倫多後，雷納德逐漸擺脫傷勢困擾，本季帶領暴龍一路挺進總冠軍賽，不過他在今年夏天可以選擇跳脫合約成為自由球員，外界持續關注著雷納德的未來動向。

羅伯森說：「對雷納德而言，他會一步一步來，現在我們還有爭冠機會，所以我們目前不會考慮自由球員的事，會把焦點擺在對戰勇士隊身上，等到球季結束後才會把注意力擺在是否要成為自由球員，現在就只是享受比賽。」