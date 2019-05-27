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公鹿無法跟勇士相比 總冠軍賽暴龍得回到現實

2019-05-27 07:00特約記者李亦伸

暴龍在東區決賽打出史上少見逆襲，2連敗後4連勝，系列賽4：2淘汰公鹿，這種劇情沒有人預料得到。暴龍有陣容深度，現在又有北境國王雷納德+瘋狂板凳+稱職角色球員，全隊三分球手氣都在抓狂，連例行賽防守排名前六的公鹿都擋不住，總冠軍賽挑戰衛冕的勇士還會勢不可擋嗎？這場決鬥七成以上專業人士和球迷仍然看好勇士。

先給我的終極預測：勇士4：2暴龍，勇士完成三連霸。如果暴龍在G1、G2主場沒辦法全拿下來，最終勇士4：1奪冠也不用意外。4連勝公鹿之後，暴龍得先回到現實。

暴龍雖然奇績般地逆轉公鹿拿下東區決賽冠軍，但回到現實面來看，在總冠軍賽中恐怕還能...
暴龍雖然奇績般地逆轉公鹿拿下東區決賽冠軍，但回到現實面來看，在總冠軍賽中恐怕還能難以跟勇士匹敵。 美聯社
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暴龍在東區決賽系列戰中能逆襲公鹿，一是贏在防守，關鍵是困死子母哥；二是贏在三分球投瘋，之前被罵到死的替補控球范弗利特，最後三戰三分球17投14中；三是贏在經驗和氣勢，公鹿全隊並沒有豐富的季後賽經驗，全隊最有經驗的希爾只是替補控衛。

勇士例行賽防守效率和穩定性不如公鹿，但季後賽勇士的防守在聯盟是數一數二，更優於公鹿，這是暴龍必須要面對的不同情況。其次勇士季後賽經驗十足，總冠軍賽經驗和大場面更豐富，這是公鹿完全沒有的底子。

在決勝關鍵「武器」方面，公鹿全隊最犀利、最依靠的進攻武器是字母哥的突破、殺入禁區，利用身材優勢、攻防轉換強壓對手。但字母哥在對暴龍系列賽G3-G6完全被暴龍給圍堵+困死，不但投籃失準，命中率下滑，罰球更低到不足五成。字母哥打不開局面，打不出氣勢，帶不了節奏，他在決勝期幾乎無法得分，沒有招牌進攻武器，加上罰球一團糟，公鹿連敗4場失去打進總冠軍賽契機。

公鹿在季後賽高強度比賽的經驗實在太嫩，全隊被暴龍主將雷納德(中)一個人玩得團團轉...
公鹿在季後賽高強度比賽的經驗實在太嫩，全隊被暴龍主將雷納德(中)一個人玩得團團轉，連拿2勝之後竟然沒能一鼓作氣還節奏全失，終於吞下4連敗收場。 美聯社
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公鹿的重大缺陷，勇士完全沒有，勇士還有更犀利的進攻武器、體系和領袖，有更棒的防守和教練，勇士同時還有更多大賽經驗。接下來暴龍面對勇士，勇士會用暴龍防守字母哥方式去對付雷納德，全力圍堵、包夾，限制雷納德的發揮。勇士肯定很難完全限制雷納德的得分和進攻，但勇士的目的是要雷納德只能打自己的籃球，帶動不了團隊，無法創造場上空間，更難幫助暴龍隊友，勇士就能成功掌握情勢和比賽節奏。

勇士擁有比公鹿更出色的攻防體系，更豐富的大賽經驗、更聰明的教練，同時擁有更多武器和球星，暴龍除非繼續「扭轉異象」，雷納德無法擋，三分球全隊瘋狂，否則今年總冠軍賽暴龍很難挑戰勇士。勇土即使杜蘭特在總冠軍賽G1-G2都無法健康歸隊，但勇士還是有足夠武器和防守方法去對位暴龍。

勇士陣容比暴龍更強，季後賽經驗也更豐富，浪花兄弟就算其中一人失常時都還常常能打贏...
勇士陣容比暴龍更強，季後賽經驗也更豐富，浪花兄弟就算其中一人失常時都還常常能打贏對手，但暴龍想贏一定要雷納德有高水準的演出。 美聯社
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暴龍不講理的三分球，是令公鹿氣勢瓦解一個最重要因素，這一點正是勇士自己專長，不會給暴龍太多空間，暴龍勢必要在戰術、內線、二波籃板和禁區上取得絕對優勢，才有機會拉長戰線。如果暴龍不能在禁區得分和二波籃板強勢出擊，壓制勇士，取得最主要優勢和決勝武器，暴龍隊史第一次總冠軍之旅很難對勇士構成威脅。

相信勇士可以完成三連霸？還是看好暴龍可以繼續打出奇蹟？今年NBA最終好戲即將上場！

勇士暴龍公鹿

特約記者李亦伸

李亦伸
前民生報、聯合報體育記者
緯來體育台球評
運動內幕網站創辦人
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