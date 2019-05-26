NBA／公鹿無緣總冠軍賽 字母哥：這只是開始

2019-05-26 18:50 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



「希臘怪物」安戴托昆波無緣總冠軍賽並未喪志，表示這只是長途旅程的開端，球隊會越來越好。 路透 分享 facebook

相隔18年再闖分區決賽，公鹿隊沒把握先贏兩場優勢，關鍵第六戰94：100落敗，遭暴龍隊連趕四場逆轉，未能繼1973-1974年球季後再闖總冠軍戰。「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）並未喪志，表示這只是長途旅程的開端，球隊會越來越好。

安戴托昆波本季打出MVP身手，率領公鹿以全聯盟最佳60勝之姿挺進季後賽，更在東區準決賽扳倒塞爾蒂克隊，繼2001年後首度殺入東區決賽，爭取隊史第三度分區冠軍頭銜。

第六戰安戴托昆波攻下21分、11籃板，無緣力挽狂瀾，但傑出表現仍足以讓他明年夏天獲得一紙5年2.47億美元延長合約。曾在2014年加盟時發豪語，要為密爾瓦基打造成冠軍強隊，「字母哥」信守承諾，拚冠之路還沒結束，這一季還只是開始。

「我們明年會再回來，也相信我們可以做到。」安戴托昆波相信球隊這一年奠定的基礎，「希望接下來能維持水準，甚至超越成績。」

主帥布丹霍澤（Mike Budenholzer）也有相同看法，表示輸球雖然很痛，但球隊能與暴龍抗衡、挺進東區決賽，這季已經非常特別，「我們才剛剛開始，我非常以他們為榮。」