NBA／2連勝後4連敗遭淘汰 公鹿：要記取教訓

2019-05-26 16:58 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



公鹿先盛後衰遭暴龍淘汰，字母哥也難掩失望。 美聯社 分享 facebook

東區決賽先拿下2場主場勝利，例行賽打下本季最多勝場的公鹿隊之後卻連輸4場，今天第6戰更是浪費最多15分領先，最終以94：100不敵暴龍隊，無緣和衛冕軍勇士隊總冠軍賽會師，球員難掩落寞但仍打起精神，米道頓（Khris Middleton）說，球隊仍有很好的一個賽季。

「60勝，NBA史上最佳隊伍之一，通過過去掙扎好一段時間的第一輪，只是離目標少了一步。」米道頓表示，經驗是球隊今年季後賽獲得的最寶貴資產，「你必須經歷一些過程，才能到達想去的地方，希望我們能記取教訓，繼續前進。」

和第5戰曾取得兩位數領先相同，公鹿今天第3節還曾取得15分優勢，但暴龍先靠著第三節末10：0攻勢縮小差距，第四節再抓下多個關鍵進攻籃板，最終在主場逆轉公鹿，隊史首度闖進總冠軍賽。

和大肆慶祝的主場隊伍相較，賽後的公鹿休息室十分安靜，球員比平常更迅速換好裝。

公鹿的板凳要角波格登（Malcolm Brogdon）直言，不只對手投進很多重要進球，「我們自己也出現失誤，而他們利用這一點。」

公鹿中鋒洛培茲（Brook Lopez）最後29.6秒兩罰俱中後，助隊將差距所小到94：97，還擋下暴龍席亞康（Pascal Siakam）的上籃，但席亞康卻自己抓下進攻籃板；公鹿之後採犯規戰術送席亞康上罰球線，他第2罰雖失手，但換雷納德（Kawhi Leonard）抓下關鍵進攻籃板，他3.9秒兩罰俱中也宣布公鹿死刑。