NBA／沒主場優勢 賭盤仍一面倒壓勇士奪冠

2019-05-26 15:02 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



賭盤仍一面倒看好勇士能完成3連霸。 美聯社 分享 facebook

連續5年闖進總冠軍賽，NBA衛冕軍勇士隊今天終於等到最後系列賽的對手，不過暴龍隊雖力退東區頭號種子公鹿隊，賭盤仍一面倒看好衛冕軍能完成3連霸。

美國「Caesars Sportsbook」和拉斯維加斯「SuperBook」開出的賭盤，勇士都是被看好的一方，Caesars Sportsbook的勇士賠率是-320，意謂下注320元只能贏100元，暴龍卻是+260，代表下注100元能贏得260元，兩者差距甚大；根據統計，過往8年的總冠軍賽賠率差距，只有去年騎士隊和勇士的組合超過今年。

SuperBook開出的賠率，勇士上周是-275，之後更曾變動到-310，這也是勇士連5年都被看好奪下總冠軍。

勇士西區冠軍賽直落4橫掃拓荒者隊晉級，儘管當家球星杜蘭特（Kevin Durant）很可能缺席31日登場的總冠軍賽第1戰，但勇士最近32場杜蘭特缺陣、柯瑞（Stephen Curry）領銜的比賽共拿下31場勝利，累積戰績則是34勝4敗，加上足足獲得9天休息，儘管擁有主場優勢的是暴龍，衛冕軍仍被看好。

不過勇士和暴龍本季兩度例行賽交手，獲勝的都是31日作東的暴龍。兩軍本季首度碰頭是去年11月底，暴龍在主場以131：128摘下延長賽勝利，12月轉戰奧克蘭交手更取得113：93大勝。