NBA／勇士沒他也能贏 杜蘭特走定了？

2019-05-26 18:57 世界日報 編譯組／綜合報導



杜蘭特離開勇士似乎愈來愈成為定局。 記者劉超群／攝影 分享 facebook

金州勇士隊要到5月3１日才有打總冠軍賽第一戰。如果勇士隊再奪冠，就是三連霸。這是NBA難得的榮譽，過去只有芝加哥公牛隊、洛杉磯湖人隊與波士頓塞爾蒂克有此成就，但這不能阻止大家討論金州王朝正面臨瓦解。總冠軍賽很快就要結束，6月30日就是決定自由球員去向的日子，勇士隊超級球星杜蘭特（Kevin Durant）6月30日即成為自由球員。如果他離開，勇士隊王朝就面臨瓦解。

除了杜蘭特，射手湯普森（Klay Thompson）6月30日也成為自由球員，也可能離開。湯普森多次說過，將會留在勇士隊。勇士隊老闆拉柯布（Joe Lacob）5月23日也說，希望湯普森與柯瑞（Stephen Curry）「永遠」留在勇士隊。湯普森在當天公布的NBA最佳陣容中落選，使他下季失去可以拿到2億2100萬元最高薪機會，他因此將會損失3000萬元。

大前鋒格林（Draymond Green）的合約也將於2020年期滿，他是否續約也是一個問題。柯瑞的合約最長，要到2022年才屆滿，是唯一肯定會留下的明星球員。

杜蘭特的離開愈來愈成為定局。他2016年暑假加盟勇士隊，2017與2018兩季協助勇士隊奪冠，自己也連續兩年成為總冠軍賽MVP。但無論他如何出色，勇士隊始終是「柯瑞的球隊」。如果杜蘭特要建立屬於自己的球隊，就只能改投其他球隊。

勇士隊最近六連勝，淘汰休士頓火箭隊與波特蘭拓荒者隊。這六場比賽杜蘭特都因受傷沒有上場，引起今年季後賽最大的討論：沒有杜蘭特的勇士隊，比擁有杜蘭特的勇士隊更強？球壇的討論結果可能是：對於勇士隊來說，杜蘭特只是錦上添花。其實勇士隊並不真正需要他，因為沒有他勇士隊照樣可以贏。

勇士隊六連勝已經大大削弱杜蘭特留在勇士隊的可能性。或許這個季後賽杜蘭特受傷無法上場，讓沒有杜蘭特的勇士隊打出六連勝，正好為他的離開「送行」。