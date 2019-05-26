NBA／率暴龍東區封王 雷納德：這不是結束

2019-05-26 12:20 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



雷納德表示，東區冠軍不是結束，接下來要朝衝擊總冠軍邁進。 美聯社 分享 facebook

連兩戰在第三節中還落後雙位數情況下上演逆轉秀，暴龍隊在東區冠軍賽第六戰靠著雷納德（Kawhi Leonard）27分、17籃板、7助攻帶領下，以100：94擊敗公鹿隊，隊史成軍24年來首度挺進總冠軍賽，取得挑戰衛冕軍的機會，賽後雷納德表示，東區冠軍不是結束，接下來要朝衝擊總冠軍邁進。

東區例行賽排名前兩位的球隊在分區決賽正面交手，第二種子的暴龍在先輸兩場的情況下展開反撲，四連勝搶下隊史成軍24年來首張總冠軍賽門票，也是NBA歷史上第六支在分區決賽中先輸兩場後晉級的球隊。

暴龍能在落後劣勢下先是追平系列賽後逆轉，本季轉披暴龍球衣的雷納德可說是最主要功臣，加上日前喜獲麟兒的板凳暴徒范弗利特（Fred VanVleet）找回外線手感，成功淘汰例行賽全聯盟戰績第一的公鹿；而暴龍與勇士隊的總冠軍賽首戰將在台灣時間31日上午9點開打。

成功帶領球隊在東區封王後，雷納德接受場邊訪問時談到，球隊連兩戰在第三節落後雙位數情況下上演逆轉秀，「上一戰也是這樣的情況，我們只是享受當下，上場就是每個回合都努力打球，加上有隊友支持著我，決勝節初期我沒在場上，隊友們接連得手，這是全隊努力的結果。」

接下來暴龍將挑戰尋求三連霸的勇士，雷納德說：「帶領球隊闖進總冠軍賽，現在對我而言仍是夢幻般的，贏下東區冠軍是我們整季努力的目標，大家也都想打進總冠軍賽並贏下總冠軍，現在還沒有結束，我們會享受今天的勝利，明天開始我們會開始研究下一個對手。」